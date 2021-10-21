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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تدعو لبنان وإسرائيل لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بينهما

أرشيفية
أرشيفية

دعت الولايات المتحدة، إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال آموس هوكشتاين، الممثل الأمريكي في المفاوضات بين بيروت وتل أبيت، في مقابلة تلفزيونية، إن إجراء المحادثات غير المباشرة العام الماضي بين الطرفين في وجود الولايات المتحدة والأمم المتحدة كان منعطفا مهما لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات.

وأضاف "ربما يجب أن يكون هناك شكل من أشكال الدبلوماسية المكوكية أولا من أجل تقييم مواقف الأطراف لتحديد إن كان هناك مجال للتفاوض ثم العودة إلى الناقورة وإكمال المفاوضات."

وبدأ لبنان وإسرائيل محادثات تتوسط فيها الولايات المتحدة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 في قاعدة لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مدينة الناقورة اللبنانية.

وكان النزاع الحدودي البحري عرقل عمليات التنقيب في المنطقة التي يُحتمل أن تكون غنية بالغاز، لكن المحادثات متعثرة منذ ذلك الحين.

وأعرب هوكشتاين عن أمله ألا تستغرق المحادثات وقتا طويلا، متابعا "أعتقد أننا تعلمنا في هذا النوع من الجهود أن الأمر لو استغرق وقتا طويلا، فإنه لن يحدث، ونحن بحاجة إلى التركيز والتحرك سريعا."

ولبنان، الذي لم يكتشف بعد احتياطيات تجارية من الغاز في مياهه،‭‭ ‬‬بحاجة ماسة إلى السيولة من المانحين الأجانب في ظل انهيار اقتصادي متفاقم.

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