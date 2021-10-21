وزير المالية يكشف سبب تواجده في لندن..تفاصيل

كشف محمد معيط، وزير المالية، سبب تواجده في لندن، قائلا:" كان لدينا بعض اللقاءات الخاصة مع بعض المستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى عقد اجتماع مع الغرفة التجارية البريطانية.

ولفت "محمد معيط" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور"، إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع رئيس مجلس وزراء فرنسا، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي.





وفيما يخص أزمة التضخم العالمية، أكد أن الحكومة المصرية جاهزة لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، متابعا: بالرغم من التحديات العالمية التي يشهدها العالم إلا أن الاقتصاد المصري واعد ولديه مستقبل.

وأشار إلى أن الدولة تتطلع لتحسين التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، منوهابأن مصر من ضمن 18 دولة عربية نجحوا في الحفاظ على تصنيفها الاقتصادي بالرغم من أزمة كورونا.



