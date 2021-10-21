مارسيل سمير : هدفنا تقوية الحياه الحزبية في مصر ولن نصبح حزبا مستقلا بذاته

قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب، أن الشباب في تنسيقية الأحزاب بيذاكر ومش بينام وبيرجع لبيوت الخبرة.

وأضافت مارسيل سمير، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة السر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن هدفنا تقوية الحياه الحزبية في مصر ولن نصبح حزبا مستقلا بذاته.

المعارضة التي تقدم البدائل

وتابعت مارسيل سمير، أنه "بنقول على نفسنا في حزب التجمع "المعارضة التي تقدم البدائل"، مؤكده أن أفكار التجمع لن تتغير ولكنها تطورت مع التحديات التي تواجه الدولة.

وأشارت مارسيل سمير إلى أن الشباب في التنسيقية يسأل ويعود للتقارير والدراسات من أجل فهم القضايا الهامة.