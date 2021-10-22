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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” سعر الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 22-10-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية، حيث جاءت عبر شاشة الأسعار على النحو الآتي:

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية: 

سعر الذهب عيار 24  من 886 إلى 888 جنيها

سعر الذهب عيار 22 من 812 إلى 814 جنبها

سعر الذهب عيار 21  من 775 إلى 777 جنيها

سعر الذهب عيار 18 من 664 إلى 666 جنيها

سعر الذهب عيار 14 من  517 إلى 518 جنيها

سعر الذهب عيار 12 من  443 إلى 444 حنيها

سعر الذهب الاونصة من 27,546 إلى 27,617 جنيها

الجنيه الذهب من  6,200 إلى 6,216 جنيها 

كيلو الذهب من 885,714 إلى 888,000 جنيها

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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