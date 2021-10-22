تلقى عرضا من الأهلي ...وكيل النقاز : الزمالك تعامل باحترافية شديدة مع صفقة انتقاله

أكد حازم فتوح ، وكيل أعمال حمدي النقاز ظهير الأهلي السعودي ، أن صفقة رحيل اللاعب للفريق جاءت بناء على انتقال حر كي يتم قيده بعيداً عن الفترات القانونية المسموح بها من جانب الاتحاد الدولي "فيفا".



وأشار فتوح عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أن الزمالك تعامل باحترافية شديدة مع الموقف واستفاد مالياً بعد رحيله للأهلي السعودي وضمن حقوقه المستقبلية بخلاف تنازل اللاعب عن قضيته التي كان حصل من خلالها على حكم في درجتين تقاضي وقبل قرار المحكمة الرياضية الدولية بأسبوعين.



وأوضح أن حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك تعامل مع الملف باحترافية شديدة وبطريقة تضمن حقوق القلعة البيضاء.



وأضاف:" النقاز تلقى عروضاً من أندية مصرية وليس من خلالي كوكيل وسمعنا أن النقاز تلقى اتصالات من أحد الوسطاء يفيد برغبة الأهلي في ضمه ولكن الصفقة لم تكتمل".

كارتيرون يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

حيث من المقرر أن يؤدي الفريق صلاة الجمعة بفندق الإقامة في برج العرب على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يجري اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في تمام الساعة 3:40 عصرا، وسيلقي بعدها المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.