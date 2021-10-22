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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توفيق السيد يوضح أسباب استقالته من رئاسة لجنة الحكام بمنطقة القاهرة

صدى البلد

أكد الحكم الأسبق توفيق السيد بعد استقالته من رئاسة لجنة الحكام بمنطقة القاهرة لكرة القدم أنه يكن كل احترام وتقدير لعصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الحالي ووجيه أحمد الرئيس السابق للجنة.


وأشار توفيق السيد عبر برنامج البريمو بقناة TEN إلى أنه تناقش مع عصام عبد الفتاح حول سياسة العمل في منطقة القاهرة ولكن عبد الفتاح قال بالحرف الواحد:" هذه سياستي وأدير بهذا الفكر ومن لا يعجبه ذلك فليرحل".
 

وأضاف:" ليس توفيق السيد من يقال له هذا الكلام من عصام عبد الفتاح ، ولم أتقبل الأمر ولكن عبد الفتاح تحدث معي هاتفياً وأكد أنه لم يقصد ما فهمه من الكلام ولكنني من وجهة نظري أن القادم لن يكون إيجابياً لصالح منظومة التحكيم".
 

وتابع:" تطوير التحكيم لن يكون بسفر الحكام للإسكندرية بعد رحلة سفر طويلة وإجراء اختبارات غير منطقية في نفس يوم السفر وهو أمر مرهق وطريقة التعامل مع الحكام غير لائقة بالمرة".

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كارتيرون يحدد برنامج الفريق قبل مواجهة توسكر الكيني

 

أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين ببرنامج الفريق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة توسكر الكيني المقرر لها في السابعة مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

حيث من المقرر أن يؤدي الفريق صلاة الجمعة بفندق الإقامة في برج العرب على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الواحدة ظهرا، على أن يجري اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات في تمام الساعة 3:40 عصرا، وسيلقي بعدها المدير الفني محاضرة فنية على اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا على أن يتحرك الفريق إلى ملعب المباراة في الخامسة مساءً.

 

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم باستاد نيايو الوطني بهدف دون رد، سجله المغربي أشرف بن شرقي.

الزمالك كرة القدم باتريس كارتيرون رئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح

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