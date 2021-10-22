شاهد | محمد رمضان يشعل حفلة بـ دبي

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد من حفلة بدبي من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام .

و ظهر محمد رمضان وهو يشعل المسرح مع جمهورة بأغنية “بم بم " وذلك ضمن فعاليات مهرجان "كل أفريقيا".

ويقدم "رمضان" الحفل بمشاركة المطرب التنزاني دياموند بلتينموز،مهرجان "كل أفريقيا" يقام بالفترة من 21 إلى 23 أكتوبر، ويشهد حفلات لنجوم أغاني الراب والهيب هوب في أفريقيا، ومنهم الفريق النيجيري" Fireboy DML "ومن جنوب إفريقيا فريق "Focalistic" ، والجامايكي "Shenseea"، إلى جانب الفريق البريطاني" M people" ومغني الراب الصومالي "فريك".



وأحيا محمد رمضان الحفل الخاص الذي أقيم عقب انتهاء مراسم الاحتفاء بافتتاح النسخة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وغنى محمد رمضان في الأفتر بارتي الخاصة بافتتاح مهرجان الجونة عددا من أغانيه بعدما صعد على المسرح مرتديا نظارة شمسية وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدم أغنيته الشهيرة "مافيا".

محمد رمضان وبشرى

أقيم مساء الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي تقدمه ناردين فرج، وسط تواجد كبير جدا من النجوم.

وأعلن سميح ساويرس عن وجود محمد رمضان بالحفل وقدمه على المسرح لتقديم فقرته الغنائية التي تحمل اسم “جو البنات”، والتي يتعاون فيها مع الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان» والملحن المغربي نعمان بلعياشي.

وقامت بشرى بإهداء محمد رمضان بوكيه ورد فقبلها الفنان وقال "الصلح خير"، وشكر نجيب وسميح على إصرارهما أنهما يحققان هدفهما بإقامة المهرجان، وبعدها رقص مع بشرى على أغنيته "جو البنات".

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