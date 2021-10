«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

10/22/2021 11:12:33 AM

الجمعة 22/أكتوبر/2021

22 مايو 2021 تم الاحتفال بالذكرى السنوية لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وباكستان التي بدأت في عام 1951. في هذا اليوم، PM الباكستاني عمران خان، اثناء افتتاح وحدة كراتشي النووية لتوليد الطاقة ، (الذي يستخدم هوالونغ مفاعل واحد التي صممتها الصين) ، وأشاد بفضائل هذه الصداقة وآفاق التنمية للممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC). صحيفة الشعب اليومية حمل مقالاً لهجة انتصار مماثلة ، مليئة بروايات مواطنين باكستانيين ممتنين. كانت الصداقة بين الصين وباكستان سببًا لكثير من المناقشات في الهند وينظر إليها على أنها تحدٍ استراتيجي مكثف ، والذي تم تكثيفه فقط من قبل الممر الاقتصادي الباكستاني. بينما في التقارير الإعلامية ، تدور نغمة هذه الصداقة في جميع الأحوال الجوية حول التعاون الاقتصادي ، هناك أيضًا تعاون عسكري متزايد باستمرار بين البلدين يشمل صفقات الأسلحة والتدريبات المشتركة واتفاقيات الدفاع. في ضوء ذلك ، من الضروري فهم القوة الدافعة وراء هذه العلاقة الثنائية المستدامة ، لا سيما من وجهة نظر الصين ، نظرًا لتاريخها المضطرب في إدارة السياسة الخارجية. لماذا دولة مثل باكستان التي تجلس باستمرار على شفا الانهيار هي المتلقية للدعم الصيني؟ كانت الصداقة بين الصين وباكستان سببًا لكثير من المناقشات في الهند وينظر إليها على أنها تحد استراتيجي مكثف ، والذي تم تكثيفه فقط من قبل الممر الاقتصادي الباكستاني. فيما يتعلق بالعوامل الخارجية ، كان أحد التفسيرات النظامية طويلة الأمد هو التنافس المتبادل بين الصين وباكستان والهند. في أعقاب الحرب الهندية الصينية عام 1962 ، ادعى المحللون السياسيون أن الاهتمام الاستراتيجي المهيمن للصين هو إبقاء باكستان مستقلة وقوية وواثقة بما يكفي لتقديم الهند أمام تهديد ذي جبهتين. بالانتقال إلى ما وراء سياسة بكين في جنوب آسيا ، وضع العلماء أيضًا الصداقة الصينية الباكستانية ضمن السياق الأكبر لسياسات الحرب الباردة. كانت باكستان واحدة من أوائل الدول غير الاشتراكية التي اعترفت دبلوماسياً بجمهورية الصين الشعبية ، وبحلول الخمسينيات من القرن الماضي ، استجابت للهجمات اللفظية الصينية على الأمريكيين. على الرغم من أن باكستان كانت جزءًا من التحالف الغربي ، فقد كان يُنظر إليها على أنها حلقة ضعيفة في السلسلة الإمبريالية و'مصدرًا محتملًا للتناقض داخل المعسكر. لاحقًا في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، فرض خوف الصين من تطويق السوفييت علاقاتها الوثيقة مع باكستان ، وكذلك مع قيام الأخيرة بدور الوسيط في التقارب بين الولايات المتحدة والصين عام 1972. أخيرًا ، بدا أن بكين وإسلام أباد تشتركان في الشعور "بسوء الفهم" على الساحة الدولية ، وهو خطاب لعبته وسائل الإعلام في كلا البلدين.

بينما تعطي هذه العوامل على مستوى النظام أسبابًا مهمة ، يحتاج المرء إلى اللجوء إلى العوامل المحلية للحصول على صورة أكثر شمولاً لسياسة الصين تجاه باكستان ، لا سيما في النظام العالمي الحالي. تخلصت الصين من سياساتها الثورية للسنوات الماوية وتحفظها في عهد دنغ شياو بينغ ، وظهرت الصين كقوة عظمى ، حتى كمنافس للولايات المتحدة. ومن ثم ، لا يمكن تفسير العلاقات المستمرة والمعززة بين الصين وباكستان على أنها مجرد وظيفة لاستراتيجيتها المتوازنة. في القوس بين الصين والهند وباكستان أيضًا ، تبدو الصين الشريك الأكبر مع باكستان بعد خطتها.

هل تمتد الصداقة الحديدية بين الأشقاء الصين وباكستان إلى مناجم النحاس والذهب البلوشية المنكوبة بالفقر؟ هذا هو السبب الذي جعل الصين يتزايد وجودها في باكستان بطرد المتمردين البلوش الذين يشعرون الآن بالاستغلال المضاعف من قبل كل من باكستان والصين الآن. يقول براهامداغ بوجتي ، أحد أكثر المنفيين البلوش نفوذاً وحفيد الزعيم الشعبي نواب أكبر بوجتي - الذي قُتل في غارات جوية من قبل إسلام أباد - يقول إن الصين تستعمر منطقته. يقول بوجتي ، الذي يرأس حزب البلوش الجمهوري (BRP) ، من سويسرا ، إن إسلام أباد لم تأخذ الشعب البلوش أو قادته إلى الثقة فيما يتعلق بدعوة المشاريع الصينية إلى بلوشستان. هذا تقييم يوافق عليه جابين ت. جاكوب ، الأستاذ المساعد بقسم العلاقات الدولية ودراسات الحوكمة ، جامعة شيف نادار. يقول: "المشاركة الصينية في الغالب اقتصادية في منطقة جوادر وفي المجال الأمني - مما يضمن سلامة مواطنيها هناك وربما مستوى معين من الاستكشاف حول منشأة بحرية / عسكرية في المنطقة". في يوليو من هذا العام ، منحت باكستان شركة تعدين صينية ، شركة Metallurgical Corporation of China Ltd ، لاستخراج الذهب والنحاس من Chagai في بلوشستان حتى عام 2035. الشركة مسجلة باسم Saindak Metals Ltd وتقوم بالتعدين منذ عام 2002. كما هو متوقع ، تم اتخاذ القرار زاد من تنفير البلوش لأنهم يشعرون أن فوائد هذا التعاون الاقتصادي يتم تقاسمها بين الجنرالات الأقوياء في إسلام أباد والصينيين المستغلين.

وتعتبر بلوشستان هي أكبر مقاطعة في باكستان مع ما يقرب من 40 في المائة من مساحتها الجغرافية وتشترك في الحدود مع إيران وأفغانستان ، مما يجعلها منطقة استراتيجية من الناحية الجيوسياسية. كما أنها أفقر مقاطعات باكستان حيث يعيش ما يقرب من 75 في المائة من البلوش في المناطق الريفية. مع وجود حكم جيد غريب عن المنطقة ، تتمتع بلوشستان بفرص عمل منخفضة ، وطرق ضعيفة أو سيئة ، ولا توجد مياه نظيفة ومرافق صحية. لا عجب أن البلوش في ذراعي - حرفيا. القوميون البلوش ، الذين يسعون للاستقلال عن باكستان ، هاجموا بالفعل عددًا لا يحصى من المصالح الصينية بما في ذلك رعاياها. يشعر الخبراء أن تدخل الصين أدى إلى تفاقم الصراع في المنطقة. يقول جاكوب: "جزئيًا ، نعم ، الوجود الصيني شجع الدولة الباكستانية على اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد البلوش كجزء من مشروع بناء الدولة القومية". وقد أدى ذلك إلى ارتفاع التكلفة الأمنية للممر الاقتصادي الطموح لكل من الصين وباكستان. ومع ذلك ، فإنه يعطي أيضًا دليلًا حيويًا للعقل الصيني. لم تتوانى الصين عن ضخ المزيد من الأموال في باكستان وبالتالي في بلوشستان. يشعر جاكوب ، الخبير في الشؤون الصينية ، بقوة أنه على الرغم من معرفته بالمشاكل والتحديات ، فإن "الصين تتدخل بعيون مفتوحة على مصراعيها في بلوشستان وهي على استعداد لتحمل الخسائر". تحت إشراف بكين ، كان على إسلام أباد إنشاء قسم أمن خاص (SSD) يديره جنرال كبير في الجيش الباكستاني لحماية الشعب الصيني والاستثمارات في بلوشستان. ومع ذلك ، فقد قطع الجيش الباكستاني خطوة إضافية لحماية المصالح الصينية في المنطقة - فقد أنشأ أيضًا فرق الموت لاختطاف وقتل الشباب البلوش - وهي شهادة على حقيقة أن التدخل الصيني في بلوشستان أدى إلى تفاقم المطالبة بالاستقلال. كان رد باكستان على الاستقلال قاسياً. وحشية ، لأنها شنت حملة على الشعب البلوشى - خطف الشباب وقتلهم. تستمر جثث الشباب في الظهور بانتظام من أجزاء مختلفة من المنطقة. في الواقع ، حتى الأحزاب السياسية البلوشية التي تدعم باكستان وتشارك في العملية السياسية تشعر بخيبة الأمل. انتقد أختار منغال ، زعيم حزب بلوشستان الوطني ، بشدة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، قائلاً إنه بعد وصول خان إلى السلطة في عام 2018 ، "اختفى" أكثر من 1500 بلوش - وهي كلمة مهذبة لعمليات الاختطاف التي ترعاها الدولة. في تسليط الضوء على مقتل صبي ، كتبت حياة بالوش ، الصحفية المقيمة في النرويج ، كييا بالوش على تويتر: "إن عنف الدولة مثل عنف حياة لم يلاحظه أحد في أوساط المجتمع المدني الباكستاني والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام لأن الضحايا من البلوش. الديموقراطيون والناشطون الليبراليون الباكستانيون ، الذين يتحدثون عن المساواة والنسوية والحرية على تويتر في الواقع ، ينكرون سلطة سياسية أو حكم ذاتي كامل لمجموعة عرقية. تستمر دورة العنف .

في 17 سبتمبر 2021 أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان محادثات ودية مع عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية وانغ يي خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في دوشانبي ، حيث كان وانغ يي يحضر القمة أيضًا كممثل خاص للرئيس شي جين بينغ. طلب عمران خان من وانغ يي نقل تحياته الصادقة إلى القادة الصينيين وأشاد بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في الشراكة التعاونية الاستراتيجية بين باكستان والصين في جميع الأحوال الجوية. وشكر الصين على تزويد باكستان بالمساعدة الفعالة في الوقت المناسب لهزيمة الوباء واستعادة الاقتصاد ، وأكد أن الصداقة الباكستانية الصينية قد اختبرت من خلال المشهد الدولي المتغير ولا يمكن أن تتعطل بأي قوة وأن باكستان لا تتزعزع في الإرادة لتعميق التعاون الشامل بين البلدين وعدم الخوف من أي ضغوط خارجية. ستعاقب باكستان بشدة مرتكبي هجوم داسو الإرهابي ، وستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المواطنين الصينيين في البلاد ، وستدفع بحزم إلى الأمام في بناء الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC) . نقل وانغ يي تحيات القادة الصينيين إلى عمران خان ، قائلاً إن الصين وباكستان تتفهمان وتثقان وتدعمان بعضهما البعض دائمًا وأن الشراكة التعاونية الاستراتيجية في جميع الأحوال الجوية بين البلدين لا تزال صلبة ومتأصلة في قلوب الشعبين. . ستدعم الصين بقوة سياسات باكستان الداخلية والخارجية ، وستدعم باكستان في حماية سيادتها الوطنية وكرامتها ، وستدعم باكستان في لعب دور أكثر أهمية في الشؤون الدولية والإقليمية. وأكد الجانبان أن الاجتماع العاشر للجنة التعاون المشترك للممر سيعقد في أواخر سبتمبر ، وأن الاجتماع الخامس عشر للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الصين وباكستان سيعقد في أكتوبر 2021. كما أطلع عمران خان وانغ يي على موقف باكستان من القضية الأفغانية. واتفق الجانبان على زيادة تعزيز التنسيق الاستراتيجي حيث خضع الوضع الأفغاني لتغييرات كبيرة ويقف الآن عند منعطف تاريخي ، من أجل القيام بدور نشط بشكل مشترك في استقرار الوضع الأفغاني ، ومكافحة الإرهاب ، والحفاظ على السلام الإقليمي.

في هذا السياق ، يمكن فهم أهمية باكستان بالنسبة للصين في إطار "الحلقات الأمنية الأربعة". لا يمكن تفسير علاقات الصين المستمرة والمعززة مع باكستان على أنها مجرد وظيفة لاستراتيجيتها المتوازنة.

1- الحلقه الاولى هي حدود الصين المحددة ذاتيًا ووحدة أراضيها. لا تزال الصين دولة مقسمة (تايوان) حتى بعد سبعة عقود من إنشاء جمهورية الصين الشعبية. حتى في البر الرئيسي ، لا يتم دمج بعض المناطق والمجموعات بشكل كامل في النظام السياسي والثقافي. لديهم تفاعلات عبر الحدود الدولية - مثل التبت مع الهند ، وهونغ كونغ مع الغرب ، وشينجيانغ مع آسيا الوسطى وتركيا ، وما إلى ذلك ، يمكن تفسير مصلحة الصين في الحفاظ على علاقات جيدة مع باكستان ، التي رفضت دعم الانفصاليين ، في ضوء ذلك. . لا يوجد تضارب حقيقي في المصالح بين الصين وباكستان ؛ تمت تسوية حدودهم في عام 1964. وعملت باكستان أيضًا كدولة عازلة على الحدود الغربية للصين مع السيطرة على انتشار الإسلام الراديكالي في شينجيانغ. تمكنت الصين في التسعينيات من إقناع إسلام أباد بإغلاق سوق يُعتقد أن بعض الأويغور يعملون فيه ، وكذلك طرد الطلاب الأويغور من المدارس. حتى التقارير الحالية عن معسكرات الاعتقال واعتقال مسلمي الأويغور لم تسفر عن الكثيرانتقادات من الدول الإسلامية أو منظماتها.

2- الحلقة الثانيه من علاقات الصين مع الدول المجاورة التي تشترك معها في الحدود البرية أو البحرية. الصين لديها جوار فريد من نوعه مليء بالتحديات مع دول ضخمة ، بعضها ذات أنظمة غير مستقرة. علاوة على ذلك ، توجد بين هذه الدول فجوات ثقافية ضخمة ومصالح وطنية متضاربة. المنافسون المحتملون - اليابان والهند وروسيا - لديهم مصالح أمنية دائمة غالبًا ما تنفر من الصين. دول أخرى مثل جمهوريات كوريا الشمالية وآسيا الوسطى ضعيفة وغير مستقرة ، مع مخاطر انهيار النظام أو الاضطرابات المدنية. في هذه الحالة ، أثبتت باكستان أنها داعم وحليف ثابت من خلال موازنة المنافس الرئيسي للصين في جنوب آسيا ، الهند.

3- الحلقه الثالثه تتكون حلقة من سياسة ستة النظم الإقليمية دولة متعددة المحيطة الصين مثل جنوب آسيا وشرق آسيا، وما إلى ذلك؛ لدرجة أن الصين نادرًا ما تستطيع وضع سياسة مع وجود دولة واحدة فقط في الاعتبار أو دون مراعاة الآثار المترتبة على العلاقات مع الولايات المتحدة. في حالة باكستان ، استفادت الصين من وجود الولايات المتحدة ، خاصة وأن الأخيرة تحملت تكاليف "الحرب على الإرهاب" وقدمت مساعدات حاسمة لباكستان ، ودعمت أنظمة ديمقراطية وعسكرية مختلفة. في الوقت نفسه ، ساعدت النظرة السلبية للوجود الأمريكي داخل باكستان أيضًا على تعزيز التدخل الصيني.

4- الحلقه الرابعه تتكون الحلقة الرابعة من المصالح الأمنية للصين من بقية العالم - أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وغيرها. هنا ، تسعى الصين للحصول على موارد الطاقة والسلع والاستثمار والدعم الدبلوماسي في مختلف القضايا. لعبت باكستان دورًا في تقارب الصين مع الولايات المتحدة وانضمامها إلى المنظمات الدولية مثل البنك الدولي. كانت العلاقة وثيقة الصلة بتطوير روابط بكين مع دول الشرق الأوسط أيضًا. في الوقت الحالي ، وضع سعي الصين لأمن الطاقة (من خلال التغلب على الاعتماد على مضيق ملقا) في إطار مبادرة الحزام والطريق باكستان في مركز استراتيجيتها الجيواقتصادية والجيوسياسية. علاوة على ذلك ، على الرغم من ضعف الصين في بناء تحالفات عسكرية مقابل ظهرت الولايات المتحدة وباكستان كشريك جاهز ، كما يتضح من اتفاقية الدفاع الأخيرة لمواجهة الرباعية والتعاون بشأن أفغانستان.

ان سعي الصين لإقامة علاقات جيدة مع باكستان يتجاوز بكثير النزاع الإقليمي مع الهند. على الرغم من وجود معارضة محلية للمشاريع الصينية في إطار مبادرة الحزام والطريق ، بين النخب السياسية والقادة العسكريين ، تتمتع الصين بوضع مقدس. ومن ثم ، في حين أن العلاقة لا بد أن تستمر بشروط جيدة في المستقبل ، هناك العديد من المزالق مثل الضعف الاقتصادي في باكستان ، وعدم الاستقرار السياسي ، والمعارضة الإقليمية . علاوة على ذلك ، فإن فائدتها بالنسبة للصين كقناة دبلوماسية كانت محدودة بسبب تراجع مكانة باكستان والاستهجان الدولي لهاضد الإرهاب الذي ترعاه الدولة كما هو الحال بسبب الطبيعة المختلفة جدًا لنزاع الصين مع الولايات المتحدة وحلفائها. كل هذه العوامل وما نتج عنها من عدم تناسق في قوة الدولة بين الصين وباكستان دفعت المعلقين إلى إعلان أن باكستان في طريقها إلى أن تصبح دولة تابعة للصين. لكن النهج المعروض أعلاه يعقد الصورة من خلال الكشف عن الطبيعة الدفاعية لسياسة الصين الناتجة عن الضعف الجغرافي الاستراتيجي.