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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تحذر من تحول البحر الأسود إلى ساحة مواجهة بسبب أنشطة الناتو

ألكسندر جروشكو
ألكسندر جروشكو

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه من الصعب أن تسوء العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لأنها غير موجودة في الوقت الحالي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، عن تدهور العلاقات مع حلف الناتو: "من الصعب أن يتدهور ما هو ليس موجودا في الوقت الحالي"، وفقا لوكالة “نوفوستي” الروسية.

وأضاف جروشكو أن حلف الناتو يعزز من نشاطه العسكري على الحدود مع روسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تحويل البحر الأسود إلى ساحة مواجهة بين الطرفين.

وتابع قائلا: "هذا درب خطير للغاية".

وأكد المسؤول الروسي أن زعماء حلف الناتو يجب أن يتحملوا مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا.

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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين الماضي، أن نهج حلف شمال الأطلسي، أصبح أكثر عدوانية تجاه موسكو، ويتم تضخيم ما يوصف بـ "التهديد الروسي" المزعوم.

وقال بيان الخارجية الروسية، "أصبح نهج الحلف تجاه بلادنا أكثر عدوانية. يتم تضخيم [ما يوصف بـ ] التهديد الروسي، من بين عدة أمور أخرى، بهدف تعزيز الوحدة الداخلية للحلف؛ لخلق مطلبا في الظروف الجيوسياسية الحالية".

وردت موسكو، اليوم، على خطوات الحلف العسكري الغربي، ومن بينها تقليص عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الدائمة لروسيا الاتحادية، وإلغاء اعتماد عدد من الموظفين في البعثة الروسية.

وقررت موسكو تعليق عمل البعثة الروسية لدى "الناتو" بالكامل، بما في ذلك الممثل العسكري الرئيسي.

الخارجية الروسية روسيا الناتو البحر الأسود الحدود العلاقات

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