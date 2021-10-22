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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة لتعقيم وتطهير دورات المياه بمساجد كفر الشيخ.. صور

حملات النظافة
حملات النظافة

نظمت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ اليوم الجمعة، حملات مكثفة لتعقيم وتطهير المساجد ودورات المياه وأماكن الوضوء، استعدادًا لاستقبال المصلين في صلاة الجمعة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتبعها المديرية للحد من انتشار فيروس كورونا، خلال أول يوم جمعة تفتح فيه دورات المياه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

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وقال الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم إطلاق حملات نظافة شاملة، وتعقيم وتطهير في كافة المساجد على مستوى المحافظة، والتأكيد على جميع مسؤولي المساجد بفتح المساجد قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر، مع التأكيد على ارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد، وكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم إجراء أعمال صيانة شاملة لدورات المياه وأماكن الوضوء قبل فتحها، وتركيب قطع موفرة لترشيد المياه بالمسجد، والتأكيد على الالتزام بفتحها حسب التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف.

 

وأكد يونس أن جميع المساجد ملتزمة بكافة الشروط والضوابط الخاصة بالإجراءات الاحترازية، ومنها أعمال النظافة المستمرة عقب كل صلاة، والتطهير والتعقيم الدوري، وفتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الأذان بربع ساعة، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويحدد في دفتر المسجد اسم المسئول عن فتح دورات المياه وإغلاقها، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة للمساجد.


وأضاف الشيخ عطا بسيوني، وكيل مديرية الأوقاف، أن هناك متابعة لأعمال التطهير والتعقيم لدورات المياه وفتحها بعد قرار وزارة الأوقاف بفتح دورات المياه بالمساجد على مستوى الجمهورية بعد إغلاقها فى 19مارس2020، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن هناك التزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بفتح دورات المياه التي أعلنت الوزارة، مشددة على استمرار تعقيم ونظافة دورات المياه فى المساجد بجميع المحافظات.

 

وأضاف عطا بسيونى، الضوابط التي أعلنتها الوزارة النظافة المستمرة عقب كل صلاة، والتطهير والتعقيم الدوري المنتظم، وفتح دورات المياه بالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام فى باقي صلوات يوم الجمعة فجرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً بالفتح قبل الأذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام، كما تضمنت الشروط أن المساجد التى بها ساحات مفتوحة وتؤدي بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

 

وقال بسيوني، إنه يحدد فى دفتر المسجد اسم المسؤول أو المسؤولين عن فتح دورات المياه وغلقها، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط، والتأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها فى المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

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كفر الشيخ الأوقاف صلاة الجنازة فيروس كورونا الإجراءات الاحترازية حملات مكثفة

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