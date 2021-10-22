التعليم العالي: وفد رفيع المستوى ينظم فعاليتين عن علوم وتكنولوجيا الفضاء بمعرض إكسبو دبي 2020

يشارك وفد مصري رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد القادم 24 أكتوبر الجاري، بفعاليتين عن علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستشعار من البُعد في معرض إكسبو دبي 2020، يضم الوفد كل من، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، د. محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، د. إسلام أبوالمجد نائب رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء ومستشار الوزير للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، د. أسامة شلبية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف.

تتناول الفعالية الأولى، دور شباب الباحثين في مجال تطبيقات الاستشعار من البُعد، كما تطرح أساليب متنوعة لتعزيز التواصل بين شباب الباحثين وتبادل الخبرات بين شباب الباحثين، وكذا تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة للدخول بقوة في مجال علوم وتطبيقات الفضاء.

وتناقش الفعالية الثانية عددًا من الموضوعات الهامة، منها مجابهة التحديات البيئية الإقليمية باستخدام تكنولوجيا الاستشعار من البُعد، والدور المحوري الذي تقوم به مصر من خلال الهيئة القومية للاستشعار من البعد في دراسة ورصد التحديات والمشكلات البيئية بالتعاون مع الدول الإفريقية، وكذلك الدور الأكاديمي للجامعات وكيفية تأهيل الخريج ليواكب متطلبات سوق العمل في فهم هذه المشكلات وكيفية العمل عليها.