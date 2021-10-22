أفضل طريقة لتغيير شكل المنزل بتكلفة بسيطة.. فيديو

قالت لمياء صلاح، مهندسة الديكور، إن ألوان الديكورات بالمنازل تتغير كل عام، ولكن الأساس لا يمكن تغييره خلال فترات قصيرة.

وأضافت لمياء صلاح، خلال حوارها مع برنامج "3 ستات" المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم ياسمين فهمي وهاجر الشرنوبي، أن الألوان الأكثر استخداما فى فرش المنازل بالستائر وما إلى ذلك هى الألوان الفاتحة.



وتابعت مهندسة الديكور لمياء صلاح، أنه من الصعب الاعتماد على اللون الأبيض، فى فرش المنازل بالأثاث، معقبة: "التراب بيبقى صعب وبيبوظ كل حاجة".

ونصحت مهندسة الديكور لميا صلاح، بورق الحائط حال الرغبة فى تغيير ألوان المنزل، تزويد المنازل بالإكسسوارات مثل الأباجورات، وإعادة ترتيب الأثاث في المنزل، لافتة إلى أن مثل هذه الأشياء غير مكلفة.