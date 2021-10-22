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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

موظفو الأزهر وقياداته يحصدون جوائز التميز الحكومي.. صور

موظفو الأزهر وقياداته
موظفو الأزهر وقياداته يحصدون جوائز التميز الحكومي

حصد عدد من قيادات وموظفي الأزهر الشريف على 6 جوائز فردية وجائزة جماعية، خلال حفل تسليم جوائز الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي (2021)، وذلك خلال الحفل الذي أقامته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الذي أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مبدولي رئيس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والقيادات الحكومية.

 

جوائز التميز

وفي إنجاز يظهر مدى الجهد المبذول للنهوض بالمؤسسة الأزهرية لأداء رسالتها على الوجه الأكمل، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ حصل الدكتور أيمن عبد المؤمن، مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمشيخة الأزهر، على المركز الأول في فئة "مدير عام"، كما حصل الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، على جائزة المركز الثاني عن فئة "رئيس قطاع".

وتمثلت الجوائز الفردية التي فاز بها الأزهر الشريف بنسخة هذا العام من الجائزة في حصول اللواء إبراهيم الجارحي، رئيس قطاع مدن البعوث الإسلامية، بجائزة التميز الحكومي عن فئة "رئيس قطاع"  ضمن العشرة الأوائل، كما فاز الأزهر بجائزتين للتميز الحكومي ـ ضمن العشرة الأوائل ـ عن فئة "رئيس إدارة مركزية"، وحصل عليهما الدكتور سعيد عامر، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات وشؤون الطلاب برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وحصل الأستاذ ربيع زكي، مدير عام الموارد البشرية بمشيخة الأزهر، على جائزة التميز الحكومي ـ ضمن العشر الأوائل ـ عن نفس الفئة.

بينما فاز فريق عمل مركز تطوير تعليم الوافدين بالأزهر الشريف على جائزة مصر للتميز الحكومي لفئة "أفضل فريق عمل" بعد أن حل ضمن العشر الأوائل بنسخة هذا العام من الجائزة.

 

وتأتي الجائزة تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، "لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة"، (رؤية مصر 2030)، والتي تقضي بتكوين جهاز إداري كفء وفعال يطبق مفاهيم الحوكمة، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويستجيب لطلبات المواطنين للرقي بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة.

 

ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الجائزة السنوية في تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخرى، ويتم تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة تكريما معنويا وماديا مما يرسخ قيم العطاء والانتماء والتميز، ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز.

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