زمالك 2006 يهزم سموحة بهدفين نظيفين في بطولة الجمهورية

فاز فريق كرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2006 على سموحة بهدفين دون مقابل، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأخير بالإسكندرية بالجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.

أحرز هدفي الزمالك أيمن أمير عبد العزيز.

ويتكون الجهاز الفني لفريق زمالك 2006 من: محمد عمر النور مدربا ، عصام هلال مدربا مساعدا ، محمد عبد الجواد مدرب حراس مرمى ، خالد عمران إداريا، ماهر محمد على أخصائى علاج طبيعى ويوسف سيد رمضان مهمات.

وأكد محمد عمر النور أن الفريق قدم مباراة رائعة وسيطر على معظم أوقاتها ، وظهر الجميع بشكل مميز.

وأضاف عمر النور أن هدف الفريق هو الاستمرار في تحقيق نتائج متميزة الفترة المقبلة حتي الوصول للهدف وهو الفوز بالبطولة.