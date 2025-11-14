قبل ضربة البداية الإفريقية.. الأهلي يستعين بتقرير محللي الأداء لفك شفرة شبيبة القبائل

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طلب من محللي الأداء في جهازه الفني إعداد تقرير شامل ومفصل عن فريق شبيبة القبائل الجزائري، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم 22 من الشهر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن توروب شدد على أهمية دراسة كل التفاصيل الخاصة بالمنافس، سواء من حيث أسلوب اللعب أو التنظيم الدفاعي والهجومي، بالإضافة إلى أبرز نقاط القوة والضعف داخل صفوف الفريق الجزائري، لوضع الخطة الأنسب للمباراة وتحقيق انطلاقة قوية في مشوار الفريق بالبطولة القارية.

وأضاف أن محللي الأداء بدأوا بالفعل في جمع مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات شبيبة القبائل الأخيرة في الدوري الجزائري، إلى جانب مبارياته في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال أفريقيا، من أجل إعداد تقرير شامل سيتم عرضه على المدير الفني فور عودته من الإجازة القصيرة التي يقضيها حاليًا.

وأشار إلى أن توروب يولي مباراة شبيبة القبائل أهمية كبيرة، خاصة أنها تأتي في افتتاح مشوار الأهلي في دور المجموعات، وهو ما يسعى من خلاله الفريق لتحقيق بداية قوية تمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال مشوار البطولة الأفريقية التي يسعى الأهلي لاستعادة لقبها.