سكالوني يحسم موقف ميسي من ودية أنجولا

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي في مواجهة التانجو الودية أمام أنجولا، والمقرر إقامتها اليوم الجمعة، على ملعب “11 نوفمبر”، ضمن احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال أنجولا. وأكد سكالوني أن ميسي سيظهر في اللقاء بشكل مبدئي، لكن دون تحديد عدد الدقائق التي سيلعبها، مشيرًا إلى أن الجمهور سيتمكن من رؤيته على أرض الملعب.





ثقة كاملة في التشكيلة المختارة

وأوضح سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل المباراة، أنه استقر على التشكيل الذي سيخوض اللقاء، مؤكدًا أنه “فريق يثق به تمامًا”، ويضم مجموعة من اللاعبين الذين أظهروا روحًا جماعية عالية في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن عدة أسماء من أبطال كأس العالم ستشارك في اللقاء، مما يمنح الجماهير فرصة للاستمتاع بنجوم المنتخب الأرجنتيني داخل الملعب.

إشادة باستعدادات اللاعبين ورغبتهم في التواجد

وأبدى المدير الفني سعادته الكبيرة باندفاع اللاعبين للمشاركة رغم طول الرحلة، موضحًا أن هذا يعكس التزامهم وحرصهم على تمثيل المنتخب في مثل هذه المناسبات. كما تطرق إلى قوة المنتخب الأنجولي، مؤكدًا أن لاعبيه يمتلكون خبرات متنوعة بفضل مشاركتهم في الدوريات الأوروبية، وأنهم يتميزون بمهارات فردية وقدرات بدنية مؤثرة.





تحليل لمستوى منتخب أنجولا قبل المواجهة

وأشار سكالوني إلى أن أنجولا، رغم عدم تأهلها لكأس العالم، قدمت مستويات لافتة خلال الفترة الماضية، خاصة في مباراتها الأخيرة أمام الكاميرون. وأضاف أن المباراة تحمل طابعًا خاصًا بالنسبة للبلد المضيف، وهو ما يجعلها مناسبة مهمة للجانبين.





رسالة أخيرة قبل المباراة

واختتم سكالوني تصريحاته بالتأكيد على أهمية إثبات الأفضلية داخل الملعب فقط، مشيرًا إلى أن منتخب الأرجنتين يسعى لتقديم أداء قوي والسيطرة على المباراة بأسلوبه المعتاد. كما أوضح أن العديد من اللاعبين يتطلعون لاستغلال الفرصة من أجل حجز مكان في القائمة الأساسية لكأس العالم المقبلة، مؤكدًا أن الفريق سيبذل كل ما لديه لتقديم عرض يليق باسم الأرجنتين.



