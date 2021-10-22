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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة وزير الإنتاج الحربي بعد زيارته لمعرض ADEX 2021 بـ كوريا الجنوبية

المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي

عاد اليوم إلى أرض الوطن المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، بعد إنتهاء زيارته لمعرض سيول الدولي للفضاء والدفاع "ADEX 2021" والمقام بكوريا الجنوبية خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.

معرض "EDEX 2021"

وكان وزير الإنتاج الحربي قد قام خلال مشاركته في فعاليات "ADEX 2021" بدعوة العديد من الشركات المشاركة بالمعرض إلى تبادل الزيارات والوفود الفنية مع شركات الإنتاج الحربي للإطلاع علي الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتوفرة لدى كل جانب وتحديد مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك،  كما قام بتوجيه الدعوة لعدد من الشركات للمشاركة فى معرض "EDEX 2021" المقرر إقامته فى مصر في الفترة من 29/11 حتى 2/12/2021.

وأشاد وزير الإنتاج الحربي، بما اطلع عليه من إمكانيات وقدرات تصنيعية وفنية وبشرية وتكنولوجية بالشركات والجهات المشاركة بالمعرض، معرباً عن حرص وزارة الإنتاج الحربي على توطين ونقل التكنولوجيات المتقدمة بمختلف المجالات وعلى رأسها مجال الصناعات العسكرية إلى الشركات التابعة.

وزير الانتاج الحربي معرض ADEX 2021 كوريا الجنوبية معـرض سيــول الدولــي الإمكانيات التكنولوجية الصناعات العسكرية وزارة الإنتاج الحربي

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عودة وزير الإنتاج الحربي بعد زيارته لمعرض ADEX 2021 بـ كوريا الجنوبية

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