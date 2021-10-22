على طرح إي فاينانس فى البورصة.. الماوي: السوق متعطش لمثلها |فيديو

قال الدكتور محمد الماوى، رئيس مجلس إدارة الشروق للوساطة فى الاوراق المالية، أن السوق متعطش لمثل هذه الطروحات، كطرح شركة إي فاينانس فى البورصة المصرية.

وأضاف المأوى خلال مداخلة مع برنامج "مشروعات مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامية حنان موج، أن المنفعة من هذه الطروحات تظهر على المستوى القريب.



صدى البلد ينشر تفاصيل بدء التداول على أسهم اى فاينانس في البورصة

وأعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ش.م.م (ويشار إليها بمصطلح "إي فاينانس"، أو "الشركة"، أو "المجموعة")، وهي شركة رائدة في تطوير وإدارة وتشغيل الشبكات التكنولوجية للمعاملات الرقمية وأول شركة Fin-techبالمعنى الحديث في مصر، بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة المصرية تحت رمز (EFIH.CA) مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، وذلك بسعر 13.98 جنيه للسهم ("سعر الطرح").

و أشاد رئيس الوزراء بنجاح طرح شركة "إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" في البورصة المصرية، واصفا إياه بأنه "الأضخم في تاريخ البورصة المصرية"، حيث أسهم هذا الطرح في دخول استثمارات أجنبية للسوق المصرية، فضلا عن الاستثمارات المحلية التي اكتتبت فيه، مشيرا إلى أهمية استكمال خطة الطروحات التي أعدتها الدولة، حيث عكس الإقبال على شراء أسهم شركة "إي فاينانس"، التي تم طرحها ، ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

وأكد مدبولي أنه ستتم متابعة تنفيذ خطة الطرح".

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المستثمرين قاموا بتغطية طرح أسهم شركة "إي فاينانس" ومن بينهم مستثمرون أجانب كبار، بعضهم يستثمر في مصر لأول مرة، مشيرة إلى أن إجمالي كميات أوامر الشراء فاقت 61 مرة الأسهم المطروحة.

وشهدت عملية الطرح العام لأسهم «إي فاينانس» قيام المساهمين الحاليين ببيع عدد 392,000,000سهم ضمن شريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والمستثمرين ذوي الملاءة المالية("شريحة المؤسسات") بالإضافة إلى عدد 25,777,778 سهم لشريحة الطرح العام للمستثمرين الأفراد بالبورصة المصرية("شريحة الطرح العام للجمهور").