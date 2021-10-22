نوستالجيا| زى النهاردة.. نجم الأهلي يحرز أول أهدافه بقميص الزمالك فى الدوري

شهد يوم ٢٢ أكتوبر العديد من الأحداث الرياضية البارزة في تاريخ نادي الزمالك خلال مشواره الكروى على الساحة المحلية والقارية.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على بطل زامبيا فى الدور قبل النهائى بلقاء الذهاب بهدفين دون رد فى دورى ابطال افريقيا.

فيما نجح الفارس الابيض فى تحقيق الفوز محليا على نظيره فريق غزل المحلة وتعادل مع الاتحاد السكندري سلبيا.

السبت 22 أكتوبر 1994

حقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا علي نكانا رد ديڤلز بطل زامبيا بهدفين نظيفين علي ستاد القاهره في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة أبطال الدوري.

تقدم محمد صبري من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من الشوط الأول واضاف خالد الغندور ثاني أهداف الفارس الابيض في الدقيقه الاخيره من الشوط الثاني.

مثل الزمالك في هذه المباراة كل من :

حسين السيد فى حراسة المرمى

وحسين عبداللطيف وهشام يكن واشرف قاسم ومدحت عبد الهادي واشرف يوسف وإسماعيل يوسف و إسلام فتحي وأسامة نبيه ومحمد صبري وجو أوتشيري وخالد الغندور وأوسكار عبد الرحمن.

الاحد 22 أكتوبر 1995

تغلب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك علي غزل المحله بهدفين نظيفين علي ستاد القاهره في الاسبوع الثاني للدوري.

احرز محمد صبري للفارس الابيض في الشوط الاول من ضربة جزاء بعد مرور 25 دقيقة من عمر اللقاء.

والقناص ايمن شوقي القادم من الاهلي اضاف هدف التعزيز في الدقيقة 23 من الشوط الثاني وهو أول أهدافه بالقميص الابيض.

فريق الاحلام للزمالك حقق فوزه الاول في الموسم و رفع رصيده الي أربع نقاط.

الجمعه 22 أكتوبر 1982

تعادل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره فريق الإتحاد السكندري بدون أهداف علي ستاد الاسكندريه في الأسبوع الخامس للدوري موسم 82-83.

وبتلك النتيجة رفع الفارس الأبيض رصيده فى ترتيب جدول الدوري الممتاز إلي ثمان نقاط.