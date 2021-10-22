اختراق منصة ترامب الجديدة.. وهاكرز يضعون صور مقززة عليها

تمكنت مجموعة هاكرز من اختراق منصة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب TRUTH Social للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن نسخة تجريبية للمنصة.

وقالت "واشنطن بوست" إن شخصا قام بالتسجيل للحصول على حساب على موقع الويب التجريبي، ونشر صورة لـ"خنزير يتغوط".

كتب درو هارويل مراسل الصحيفة الأمريكية على تويتر "بإمكان الناس الوصول إلى الشبكة الاجتماعية التي لم تفتح بعد من خلال رابط عام".

2. People, myself included, were able to make fake accounts with literally zero security checks for Trump, Mike Pence, & others. The "donaldjtrump" account posted a photo of a pig pooping on its own balls. So, all in all, not going super great so far. pic.twitter.com/cburTaValM — Drew Harwell (@drewharwell) October 22, 2021

وتابع "يمكن لأي شخص إنشاء حساب على الموقع الخاص بترامب باستخدام رابط عام.. لم يتم إطلاق الموقع بعد، لكنه بالفعل ضعيف للغاية".

وبحسب التقارير، أنشا القراصنة حسابات مزيفة باسم ترامب ومساعده السابق ستيف بانون على المنصة الجديدة.

قال الهاكرز لصحيفة "نيويورك تايمز" إن اختراق منصة ترامب الجديدة كان "جزءا من حربهم ضد الكراهية على الإنترنت".

وأعلن ترامب وفريقه مؤخرا أنهم سيطلقون TRUTH Social مطلع عام 2022، وأن الاختبارات التجريبية تبدأ في نوفمبر المقبل.

وقال الفريق إن "المنصة جزء من جهوده لمحاربة شركات التكنولوجيا الكبرى في وادي السيليكون، التي استخدمت قوتها الأحادية لإسكات الأصوات المعارضة في أمريكا".

وذكر ترامب في بيان "لقد أنشأت تروث سوشل ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا للوقوف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا"، مشيرا إلى أن منصته الجديدة ستنطلق تجريبيا الشهر المقبل على أن تصبح متاحة أمام العامّة في الربع الأول من العام المقبل.

واعتبر الرئيس الأمريكي السابق أن كبريات الشركات في وادي السيليكون "استخدمت سلطتها الأحادية لإسكات الأصوات المنشقة في أمريكا".

يشار إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي العملاقة "فيس بوك" و"تويتر" و"يوتيوب"، فرضت حظرا على الملياردير الجمهوري في أعقاب الهجوم الدموي الذي شنه جمع من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير، في محاولة لمنع الكونجرس من المصادقة على فوز منافسه جو بايدن بالرئاسة.