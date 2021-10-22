لحل مشاكل 37 ألف ورشة.. اقتراح بإنشاء شركة تضم الورش الصناعية بدمياط

اقترحت الدكتورة جيهان مديح رئيس جمعية الشباب المصري للتنمية والرعاية، إنشاء شركة تضم الورش الصناعية الصغيرة في دمياط.

وأضافت جيهان مديح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على "قناة صدى" تقديم الإعلامي مصطفى، واقترح أن الدولة تدير الشركة الخاصة بالورش ويستثمر فيها المصريين.

وأردفت رئيس جمعية الشباب المصري للتنمية والرعاية، أنه بعد أحداث 25 يناير 2011 عانت العديد من الورش الصناعية والمصانع في محافظة دمياط، وتم إغلاق بعضها وتشريد العاملين بها، مضيفة: "37 ألف ورشة بـ محافظة دمياط تعاني".



وتابعت، أن السوق المصري حينها أغرق بالخامات الصينية والتركية وهبطت الخامات المصرية ذات الجودة العالية.

فحص وعلاج 1900 مواطن في قافلة طبية بـ دمياط



أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن القافلة التى أطلقتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة الأزهر، أمس الخميس، بمنطقة طبل التابعة لقرية الخياطة بمركز دمياط، قدمت خدمات طبية وعلاجية متكاملة بتخصصات مختلفة لعدد ١٨٨٩ مواطن.

وأضافت منال عوض أنه تم توقيع الكشف الطبى لما يقرب من ٤١٢ مواطن بتخصص العيون، حيث تم تحويل ٣٧ حالة لإجراء عمليات و صرف نظارات طبية لعدد ٢٤٤ حالة، هذا إلى جانب صرف ٢٤٢ عبوة دواء، مشيرة إلى أن تم توقيع الكشف الطبى على عدد ١٥٩ حالة بتخصص الباطنة، و١٩٧ حالة بتخصص العظام، بالإضافة إلى إجراء ٢٤٠ فحص طبى على الأطفال، و ١٣٧ جلدية و أيضاً توقيع الكشف الطبى على ١٢١ حالة بتخصص أنف وأذن وحنجرة، فضلاً عن إجراء ٣٩ فحص طبى لأمراض القلب متضمنة إجراء رسم القلب والذى تم إدراجه للمرة الأولى بخطط القوافل، وإجراء ٨٤ فحص طبى بتخصص المخ والأعصاب و ٥٤ بقسم النساء والوليد، كما تم استقبال ٢٨ حالة بقسم الجراحة العامة و ٧٠ حالة أخرى بقسم الأسنان، وإجراء الفحوصات اللازمة بالسونار لعدد ١٧ حالة.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة تطعيم ١٣٢ مواطن بلقاح كورونا، إلى جانب استقبال ٨٠ حالة بقسم المبادرات العامة "١٠٠ مليون صحة".