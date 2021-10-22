عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لحل مشاكل 37 ألف ورشة.. اقتراح بإنشاء شركة تضم الورش الصناعية بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط

اقترحت الدكتورة جيهان مديح رئيس جمعية الشباب المصري للتنمية والرعاية، إنشاء شركة تضم الورش الصناعية الصغيرة في دمياط.

وأضافت جيهان مديح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على "قناة صدى" تقديم الإعلامي مصطفى، واقترح أن الدولة تدير الشركة الخاصة بالورش ويستثمر فيها المصريين.

وأردفت رئيس جمعية الشباب المصري للتنمية والرعاية، أنه بعد أحداث 25 يناير 2011 عانت العديد من الورش الصناعية والمصانع في محافظة دمياط، وتم إغلاق بعضها وتشريد العاملين بها، مضيفة: "37 ألف ورشة بـ محافظة دمياط تعاني".
 

وتابعت، أن السوق المصري حينها أغرق بالخامات الصينية والتركية وهبطت الخامات المصرية ذات الجودة العالية.

فحص وعلاج 1900 مواطن في قافلة طبية بـ دمياط


أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن القافلة التى أطلقتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة الأزهر، أمس الخميس، بمنطقة طبل التابعة لقرية الخياطة بمركز دمياط، قدمت خدمات طبية وعلاجية متكاملة بتخصصات مختلفة لعدد ١٨٨٩ مواطن.

وأضافت منال عوض أنه تم توقيع الكشف الطبى لما يقرب من ٤١٢ مواطن بتخصص العيون، حيث تم تحويل ٣٧ حالة لإجراء عمليات و صرف نظارات طبية لعدد ٢٤٤ حالة، هذا إلى جانب صرف ٢٤٢ عبوة دواء، مشيرة إلى أن تم توقيع الكشف الطبى على عدد ١٥٩ حالة بتخصص الباطنة، و١٩٧ حالة بتخصص العظام، بالإضافة إلى إجراء ٢٤٠ فحص طبى على الأطفال، و ١٣٧ جلدية و أيضاً توقيع الكشف الطبى على ١٢١ حالة بتخصص أنف وأذن وحنجرة، فضلاً عن إجراء ٣٩ فحص طبى لأمراض القلب متضمنة إجراء رسم القلب والذى تم إدراجه للمرة الأولى بخطط القوافل، وإجراء ٨٤ فحص طبى بتخصص المخ والأعصاب و ٥٤ بقسم النساء والوليد، كما تم استقبال ٢٨ حالة بقسم الجراحة العامة و ٧٠ حالة أخرى بقسم الأسنان، وإجراء الفحوصات اللازمة بالسونار لعدد ١٧ حالة.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة تطعيم ١٣٢ مواطن بلقاح كورونا، إلى جانب استقبال ٨٠ حالة بقسم المبادرات العامة "١٠٠ مليون صحة". 

جيهان مديح الورش الصناعية الورش الصناعية الصغيرة دمياط محافظة دمياط

ترشيحاتنا

بعد كثرة التساؤلات حول ما يحدث 9 مساء.. البحوث الفلكية تحسم الجدل

من هن مرضعات النبي ؟ 4 نساء أرضعن الرسول لا يعرفهن الكثير

تهديد خطير يواجه "اوكوس" ويحد من طموحات الولايات المتحدة على مواجهة الصين | تقرير

غاويين أفلام.. أحمد مالك وهدى المفتي ديو بأغنية في ختام مهرجان الجونة

محمد صلاح: أود البقاء في ليفربول حتى آخر يوم في مسيرتي

الأبد هو الآن للفن المعاصر.. أول معرض دولي في ساحة الأهرامات| صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

دوري أبطال أفريقيا .. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وتوسكر الكيني

موعد حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي والقناة الناقلة

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

أبوالعينين يستضيف 32 سفيرًا على ضفاف النيل: مصر لن تتنازل عن حقها في مياه النيل.. وإثيوبيا تروج معلومات مغلوطة عن سد النهضة

شائعة وفاة سوسن بدر تثير فيسبوك.. والفنانة تساعد في انتشارها بهذا التصرف

أخبار الفن| رد آيتن عامر على اقتحام منزلها.. منة فضالي تستغيث .. شائعة وفاة سوسن بدر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدء حفل اختتام مهرجان الجونة السينمائي .. صور

بعد تكرار حوادث الزلزال مؤخرا.. كيف تحمي نفسك من مخاطره؟

هاني رمزي يواصل تصوير "القاتل الذي أحبني" برفقة سهير رمزي.. صور

السندريلا الصغيرة.. مايان السيد تتألق بإطلالات مختلفة في مهرجان الجونة |صور

فيديو

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

هدي المفتي: أنا حرة في جسمي.. وأروى جودة :أنا حلوة كدا.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ