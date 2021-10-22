محمود يوسف: كارت الفلاح الذكي متوفر بالجمعيات الزراعية..فيديو

قال الدكتور محمود يوسف المدير التنفيذي لكارت الفلاح بوزارة الزراعة،أنه فى البداية كان يتم توزيع كارت الفلاح فى البنوك.

وتابع محمود يوسف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، بعد شكاوى الفلاح، تقرر توزيع الكروت فى الجمعيات الزراعية، معقبا:" المزارع يمكنه التوجه إلى الجمعية الزراعية، لاستلام الكارت الذكي الخاص به.

أوضح المدير التنفيذي لكارت الفلاح بوزارة الزراعة، من خلال الكارت الذكى سيتمكن الفلاح من صرف حصته من السماد.

وأضاف: أنه تم طباعة أكثر من 3 ملايين من الكارت الذكي، حتى الآن لصالح 4 ملايين حيازة.

أوضح المدير التنفيذي لكارت الفلاح بوزارة الزراعة، أنه فيما يخص مشكلة الورثة في الحيازة الزراعية، يمكنهم تفويض أحدهم لاستلام الحصة المخصصة لهم، بدلا من تفتيت المساحة الزراعية المحيز بها.

وتابع محمود يوسف أن الجمعية الزراعية حاليا تعتمد كارت الفلاح خلال أقل من أسبوعين من وقت التسجيل، ويستطيع المزارع استلام الأسمدة عن طريق الكارت، موضحا أن الكارت الذكي أسرع عملية إلكترونية تمت في مصر.