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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صبا مبارك: سعيدة بنجاح فيلم أميرة

صبا مبارك
صبا مبارك

عبّرت الفنانة صبا مبارك، عن سعادتها بنجاح فيلمها "اميرة" والذي عرض ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

قالت صبا مبارك، في تصريح لـ صدى البلد: "سعيدة جدا بردود الافعال على فيلم اميرة، تلقيت العديد من ردود الافعال الايجابية والفيلم هو تجربة خاصة ومميزة وحقيقية،لذلك فخورة بتقديمي هذة القضية الشائكة".

فيلم أميرة

حصد الفيلم المصري "أميرة" ثلاث جوائز ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الـ ٧٨ والتي شارك بها ضمن أفلام المسابقة الرسمية لقسم “آفاق”، وهما جائزتا لانترا ماجيكا في إصدارها الرابع والعشرين وانتر فيلم اوورد.
وجاء في حيثيات منح الجائزتين طبقا للجنة التحكيم، أن الفيلم يبعث على التوتر للغاية ومصنوع جيدًا، بدءًا من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة، لخلق قصة معقدة وموترة عن معنى العائلة والأبوة والأمومة في سياق ممثل فيه بقوة كراهية الأجانب والانقسامات العميقة.

من وجهة نظر اللغة السينمائية، فإن استخدام التصوير لعناصر رمزية، خلق اتصالا بين الأجيال بطريقة مثيرة للاهتمام، والمخرج خلق قصة تصل للأعماق، حيث يكون الضحايا مرة أخرى الأصغر سناً ، الذين يكبرون وينضجون في الكراهية كما لو كانت هذه سمة وراثية، دون أن ينكر إمكانية الاختيار المختلف.

"أميرة" من إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية، بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية، التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتج فني له المخرج هاني أبو أسعد.

الفيلم من بطولة أهم نجوم فلسطين علي سليمان وصبا مبارك وصالح بكري وقيس ناشف وتارا عبود وريم تلحمي وزياد بكرى، وتم تصويره بالكامل في الأردن.

صبا مبارك الفنانة صبا مبارك الفنانة فيلم اميرة فيلم أميرة

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