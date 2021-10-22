دوري السلة.. سموحة يفوز على الجزيرة 67/63 ويتصدر المجموعة

حقق الفريق الأول لكرة السلة بنادي سموحة بقيادة فادى هانى، الفوز على فريق الجزيرة بنتيجة ٦٧/٦٣ فى المباراة المثيرة التي أقيمت على الصالة المغطاة بنادى الاتحاد السكندرى.



بهذا الفوز يتصدر فريق سموحة المجموعة الثالثة ويواجه الفائز من طنطا والطيران فى دور الـ١٦ من الدوري.

ويتكون الجهاز الفنى من الكابتن فادى هانى المدير الفني وأحمد عبد المطلب المدرب العام ومحمد رزق المدرب محمد زكريا المدير الادارى و مروان النجار طبيب الفريق وشادى باسم مخطط أحمال ومحمد عبد الرازق مدلك و انس فهمى محلل أداء .

.ويترأس جهاز كرة السلة الكابتن باهى فاروق بينما يترأس الجهاز الإدارى الكابتن أحمد عبد اللطيف