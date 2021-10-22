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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تونس تفرض جواز كورونا لدخول الأماكن العامة

تونس تفرض جواز كورونا
تونس تفرض جواز كورونا لدخول الأماكن العامة

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوما رئاسيا، اليوم الجمعة، بفرض جواز التلقيح المتعلق بفيروس كورونا “كوفيد-19”؛ حيث يسند الجواز لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.

 

ويتم إسناد الجواز للأشخاص الذين لم يبلغوا الـ18 واستكملوا التلقيح، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلمة بدول أجنبية، وفقا لإذاعة "موزاييك" المحلية.

 

وبحسب المرسوم الرئاسي، يتعين إظهار جواز كورونا، عند الدخول إلى المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وكذلك عند الدخول إلى المؤسسات التربوية والجامعية ومؤسسات التكوين المهني والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص ومراكز الرعاية الاجتماعية.

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كما يتم العمل بجواز كورونا داخل الهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، وداخل السجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة.

ويترتب على عدم الحصول على جواز كورونا، تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى موظفي الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

كورونا جواز كورونا تونس الرئيس التونسي قيس سعيد جواز التلقيح

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