محمد صبحي ومدحت العدل وأحمد مراد ضيوف معرض الشارقة الدولي للكتاب

معرض الشارقة الدولي للكتاب.. تحت شعار “هنا .. لك كتاب”.. تفتح النسخة الـ 40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب الباب أمام زواره من الكبار والصغار للقاء ومحاورة رموز الأدب العربي من روائيين ومفكرين وأكاديميين حيث يستضيف المعرض نخبة من الكتاب من حاصدي كبرى الجوائز الأدبية ومؤلفي أشهر الأعمال الدرامية وأصحاب الإنجازات المعرفية البارزة في سلسلة جلسات حوارية تقام على مدار 11 يوماً خلال الفترة من 3 حتى 13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

هنا.. لك كتاب

ويستضيف المعرض الذي يقام تحت شعار “هنا .. لك كتاب” من الإمارت الشاعرة والروائية ميسون القاسمي مؤلفة رواية “في فمي لؤلؤة” والشاعر والباحث عوض الدرمكي صاحب “لاتعذليه” والديناصورات لاتعرف قيادة الكاديلاك” و”ذكريات سان دييغو” و”كتاب السنديان” والفنان أحمد الجسمي الذي مثّل في كبرى الأعمال الدرامية والمسرحية الإماراتية والخليجيّة والقاصة والروائية فاطمة المزروعي صاحبة رواية “زاوية حادة” وغيرهم الكثير.

أحلام مستغانمي وواسيني الأعرج

ومن الجزائر، يستضيف المعرض الروائية أحلام مستغانمي صاحبة العديد من الأعمال الروائية الشهيرة مثل “فوضى الحواس” والحائزة على جائزة نجيب محفوظ للعام 1998 عن روايتها “ذاكرة الجسد” والروائي واسيني الأعرج الحائز على جائزة الشيخ زايد للأدب 2007 صاحب رواية حارسة الظلال /دون كيشوت في الجزائر/ التي أختيرت عام 1997 ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا والأكاديمي والناقد عبدالقادر فيدوح عضو الجمعية الدولية للدراسات السيميائية.

ويحل ضيفاً على المعرض من السعودية الفنان والشاعر خالد عبدالرحمن والروائية بدرية البشر التي نالت جائزة أفضل عمود صحفي عربي في جائزة الصحافة العربية 2011 في دبي والأكاديمي علي إبراهيم النملة الذي يمتلك في رصيده العديد من المؤلفات عن الاستشراق والدراسات الإسلامية والروائي أسامة بن محمد المسلم صاحب رواية “خوف” والقاص حسن النعمي الحاصل على جائزة الدراسات الأدبية والنقدية من نادي جدة الأدبي 2015 عن عدد من مجموعاته القصصية.

الفنان محمد صبحي من مصر

ومن مصر، يستضيف المعرض الفنان محمد صبحي الذي نال عشرات الجوائز الكبرى على المستويين المحلي والدولي منها جائزة الدكتورة سعاد الصباح للإبداع الفكري والشاعر هشام الجخ الحاصل على جائزة أفضل شاعر عامية في مصر عام 2008 والمركز الثاني بمسابقة أمير الشعراء عام 2011 وأحمد عمارة استشاري الصحة النفسية والطاقة الحيوية والروائي أحمد مراد صاحب رواياتي “فيرتيجو” و”الفيل الأزرق” والروائي يوسف القعيد الذي احتلت روايته “الحرب في بر مصر” المرتبة الرابعة ضمن أفضل مائة رواية عربية والكاتبة ومصممة المجوهرات عزة فهمي.

كما يستضيف من مصر الكاتب مدحت العدل الذي كتب مجموعة من الأغاني لأشهر المغنيين العرب كما حقق نجاحاً كبيراً في كتابة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والروائية منصورة عز الدين الفائزة بجائزة أفضل مجموعة قصصية مصرية من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2014 عن مجموعتها القصصية “نحو الجنون” والروائية نور عبدالمجيد صاحبة رواية “أريد رجلاً” والكاتبة والإعلامية نشوى عبدالمنعم السيد الحوفي مدير عام النشر الثقافي بدار نهضة مصر للنشر.

ومن الأردن، يستضيف المعرض الروائي الأردني جلال برجس حاصد البوكر العربية للعام 2021 عن روايته “دفاتر الوراق” ووزير الثقافة الأردني السابق الشاعر حيدر محمود حيدر والمفكر عدنان البخيت الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في الأردن.

ومن تونس، يحل ضيفاً على المعرض الروائي شكري المبخوت الحائز على الجائزة العالميّة للرواية العربيّة /البوكر/ 2015 عن روايته الأولى “الطلياني” والروائي الحبيب السالمي الحاصل على جائزة الدولة للآداب في تونس عن مجموعته القصصية “مدن الرجل المهاجر” 1978 والأكاديمي ناجي العونلي المتخصص بالدراسات الفلسفية والأكاديمية ليلى العبيدي الحائزة على جائزة الشيخ زايد للكتاب 2012 عن كتاب “الفكه في الإسلام”.

كما يستضيف المعرض من الكويت الروائي سعود السنعوسي الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية عن روايته ساق البامبو 2013 والشاعر فيصل العدواني صاحب ديواني “هواجس” و”حاول تكون” والكاتب ووزير الإعلام الأسبق سامي عبداللطيف النصف والشاعر والروائي عبد الله البصيص الحاصل على جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب لأفضل كتاب عربي عام 2017 عن رواية “طعم الذئب” والأكاديمية شهد الشمري الباحثة في روايات المرأة والإعاقة في العالم العربي.

الحفيدة الأمريكية

وتضم قائمة الضيوف من العراق الروائية إنعام كجه جى صاحبة رواية “الحفيدة الأميركية” التي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2009 والروائية شهد الراوي الفائزة بجائزة مهرجان أدنبرة للرواية الأولى عن رواية “ساعة بغداد” التي ترشحت للقائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية /بوكر/ والروائي محسن الرملي صاحب “تمر الأصابع” و”حدائق الرئيس” اللتين تَرشحتا ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية 2010 و2013 والمفكر بشار عواد معروف المتخصص في تحقيق المخطوطات والمخرج المسرحي جواد الأسدي الحائز على جائزة الأمير كلاوس لتكريس عمله في حرية التعبير الثقافي والفكر في كل من العراق وخارجها 2004.

خالد خليفة وخليل صويلح

ومن سوريا الروائي خالد خليفة الحاصل على جائزة نجيب محفوظ في الرواية والمرشح في القائمة القصيرة لجائزة الرواية العربية /البوكر/ والروائي خليل صويلح الحائز على جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية 2009 عن رواية “ورّاق الحب”.

وتحل ضيفة على المعرض من البحرين الشاعرة دلال عبد الله يوسف التي تمتلك في رصيدها عدة مؤلفات منها “دلال المشاعر” و”قفص مريم” والناقدة أنيسة إبراهيم السعدون التي تمتلك في رصيدها العديد من الإنجازات في مجال الدراسات والكاتبة منصورة الجمري المتخصصة في النقد السينمائي.

أما من المغرب فيشارك الروائي يوسف فاضل الحائز على جائزة الأطلس الكبير عام 2000 والأكاديمي رشيد الإدريسي الحائز على المركز الأول في جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي 2020 فيما يشارك من ليبيا الأكاديمية فاطمة غندور الباحثة في قضايا المرأة والشاعرة خلود الفلاح التي أختيرت نصوصها الشعرية ضمن كتاب “100 شاعرة من العالم العربي .. قصائد تنثر الحب والسلام.

وسيكون جمهور الثقافة في الشارقة على موعد مع الشاعر اللبناني شوقي بزيع الحاصل على جائزة شاعر عكاظ 2010 وجائزة العويس الثقافية 2015 ومن عُمان المسرحي هلال بن سيف البادي الحاصل على جائزة المركز الأول لمسابقة الهيئة العربية للمسرح للتأليف المسرحي للكبار 2010.