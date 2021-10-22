موقف كوميدي.. زوجة محمد أنور تتصل به على الهواء لتسأله عن الفيزا

حل نجم مسرح مصر محمد أنور ضيف على برنامج “سبوت لايت” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “شيرين سليمان”، وتحدث عن كواليس مشاركته فى مسرحية "شمسية وأربع كراسى".

وخلال التصوير تعرض محمد أنور لـ موقف كوميدى، حيث اتصلت به زوجته لتسأله عن الفيزا، ومازحها، محمد أنور: "معلش يا حبيبتى، هقفل عشان بسجل فى برنامج، طبعا بتسألي عن الفيزا".

وقال إن أوس أوس، يجسد دور "مجدى" وهو إنسان عشوائى، واستغل فرصة أن لديه صديق فى الساحل الشمالى، لافتا إلى أنه يجهز لتقديم أغنية الفترة المقبلة، بجانب مشاركته فى مسلسل.

ومن جهته، قال محمد عبد الرحمن توتا، يقدم شخصية "ذكى" شخص غنى يسكن فى الساحل.



وقالت ميرهان حسين، إنها تظهر فى المسرحية، فى دور زوجة غيورة للغاية، معقبة:" اسمى فى المسرحية نجلا وبـ ينطق بطريقة معينة لو اتقال بطريقة غيرها بتعصب جدا".

وأكدت مريهان حسين، أنها عندما تواصل معها الفنان اشرف عبد الباقى لعرض الدور، شعرت بالخوف من رهبة الوقوف على المسرح، وايضا شعرت بالفرح، معقبة:" الفرح بالدور غطى على خوفى من رهبة المسرح".