أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات SUV في السوق العماني موديلات 2021.. أفضل النصائح لضغط الهواء والإطارات.. باقة 15 ألف دينار كويتي 5 سيارات موديل 2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى الآتى:

تعتبر النسخة اكستيرا موديل 2021 واحدة من الاصدارات القوية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تحمل العلامة التجارية للصانع الياباني نيسان، حيث تقدم السيارة داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات الفنية مع اختلاف الفئات المطروحة.

تتعدد النصائح المقدمة لقائدي السيارات، بين حالة المحرك أو منظومة التبريد، أو المعلومات الخاصة بطرق الصيانة الدورية، ولكن تبقى اطارات السيارة أحد اهم الاشياء المؤثرة على منظومة الحركة، نظرًا لاهميتها القصوى في العديد من المهام، فهي تعد صاحبة الانطلاقة الاولى على الطرق المختلفة.

اكتسبت السيارة هوندا سيفيك سمعة طيبة داخل الاسواق العالمية والمصرية، نسبة إلى التاريخ الممتد لهذه الايقونة، إلى جانب التقنيات الحديثة باختلاف الطرازات المقدمة، حيث تاتي النسخة موديل 2021 بالعديد من التقنيات سواء كانت خاصة بالتصميم الخارجي، أو برامج دعم قائد المركبة، ووسائل التحكم والامكانيات الفنية.

يجمع السوق الكويتي للسيارت باقة متنوعة من موديلات 2021، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية والفئات المقدمة، إلى جانب التصميمات الهيكلية، مثل فئة السيدان، والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV.

اكتسبت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وسط موديلات 2021، مكانة كبيرة داخل مختلف الاسواق، نسبة إلى ارتفاعها المناسب، و مساحتها الداخلية التي تميل إلى الجانب العائلي، بالاضافة إلى المسات الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

تنتمي السيارة ستروين C5 ايركروس إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، وشهدت تلك النسخة حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية بقيمة تتراوح بين 14 و 15 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري لموديلات 2022

تواصل شركة لكزس اليابانية من تألقها داخل الاسواق العالمية واسوق المملكة المتحدة، حيث كشفت النقاب عن نسختها الانيقة LC كوبيه بلاك انسبريشن، والتي تأتي باطلالة رائعة مع لمسات باللون الاسود، إلى جانب التقنيات المستخدمة والقدرات القوية.