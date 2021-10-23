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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات SUV في السوق العماني موديلات 2021.. أفضل النصائح لضغط الهواء والإطارات.. باقة 15 ألف دينار كويتي 5 سيارات موديل 2021

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها فى الآتى:

 

نظرة شاملة عن نيسان اكستيرا موديل 2021 في السعودية .. صور

تعتبر النسخة اكستيرا موديل 2021 واحدة من الاصدارات القوية التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، والتي تحمل العلامة التجارية للصانع الياباني نيسان، حيث تقدم السيارة داخل السوق السعودي عبر باقة من التجهيزات الفنية مع اختلاف الفئات المطروحة.

 

الميكانيكي بيقولك .. أفضل النصائح لضغط الهواء والإطارات

تتعدد النصائح المقدمة لقائدي السيارات، بين حالة المحرك أو منظومة التبريد، أو المعلومات الخاصة بطرق الصيانة الدورية، ولكن تبقى اطارات السيارة أحد اهم الاشياء المؤثرة على منظومة الحركة، نظرًا لاهميتها القصوى في العديد من المهام، فهي تعد صاحبة الانطلاقة الاولى على الطرق المختلفة.

 

مواصفات هوندا سيفيك موديل 2021 وأسعارها .. صور

اكتسبت السيارة هوندا سيفيك سمعة طيبة داخل الاسواق العالمية والمصرية، نسبة إلى التاريخ الممتد لهذه الايقونة، إلى جانب التقنيات الحديثة باختلاف الطرازات المقدمة، حيث تاتي النسخة موديل 2021 بالعديد من التقنيات سواء كانت خاصة بالتصميم الخارجي، أو برامج دعم قائد المركبة، ووسائل التحكم والامكانيات الفنية.

 

باقة 15 ألف دينار كويتي .. 5 سيارات موديل 2021 | صور

يجمع السوق الكويتي للسيارت باقة متنوعة من موديلات 2021، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية والفئات المقدمة، إلى جانب التصميمات الهيكلية، مثل فئة السيدان، والهاتشباك، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلية الـ SUV.

 

أرخص 5 سيارات SUV في السوق العماني موديلات 2021

اكتسبت السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات وسط موديلات 2021، مكانة كبيرة داخل مختلف الاسواق، نسبة إلى ارتفاعها المناسب، و مساحتها الداخلية التي تميل إلى الجانب العائلي، بالاضافة إلى المسات الخاصة بكل صانع وعلامة تجارية.

 

الأسعار الجديدة للسيارة ستروين C5 إيركروس موديل 2022.. صور

تنتمي السيارة ستروين C5 ايركروس إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، وشهدت تلك النسخة حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية بقيمة تتراوح بين 14 و 15 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري لموديلات 2022

 

لكزس تكشف النقاب عن نسختها الأنيقة LC كوبيه بلاك انسبريشن.. صور

تواصل شركة لكزس اليابانية من تألقها داخل الاسواق العالمية واسوق المملكة المتحدة، حيث كشفت النقاب عن نسختها الانيقة LC كوبيه بلاك انسبريشن، والتي تأتي باطلالة رائعة مع لمسات باللون الاسود، إلى جانب التقنيات المستخدمة والقدرات القوية.

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أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات SUV في السوق العماني موديلات 2021.. أفضل النصائح لضغط الهواء والإطارات.. باقة 15 ألف دينار كويتي 5 سيارات موديل 2021

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