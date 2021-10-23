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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا نرصد 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن أحد أنصار مادورو

صدى البلد

أعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل أي معلومات تقود لرجل الأعمال الكولومبي ألفارو بوليدو، أحد أنصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته الجمعة عن المكافأة، وأوضحت أن وزارة العدل الأمريكية تلاحق فارغاس قضائيا لتورطه في خطة لغسل الأموال.

 

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وأضافت: "يعتقد أن بوليدو والمتآمرين معه رفعوا عمدا كلفة إنتاج الأغذية لتحقيق ربح شخصي من صناعتها" في إطار البرنامج الحكومي الفنزويلي للمعونات الغذائية.

 

وحسب وزارة العدل الأمريكية، فإن بوليدو والمتآمرين معه سيخضعون لعقوبة قد تصل إلى السجن 100 عام إن وقعوا في قبضتها وثبتت إدانتهم.

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