القومي للمرأة يكشف تفاصيل مبادرة دوي لتشجيع الفتيات

كشفت إيزيس محمود، مدير عام إدارة الإعلام والتخطيط بالمجلس القومي للمرأة، تفاصيل مبادرة دوي، موضحة:" تأتي تحت مظلة مبادرة أكبر، وهي مبادرة «البنت مصرية».

وتابعت خلال حواره مع الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" الفتيات محور توجه الدولة والمجلس القومي للمرأة، وهناك احتياج هذه الأيام للنظر لهذه الفئة، خاصة الفتيات تحت سن 20 عاما.

وأشارت إيزيس إلي أن هناك أكثر من 19 مليون فتاة مصرية، تحت سن 20 عاما، وبالتالي تم التعامل مع هذه الفئة بأكثر من مبادرة منها «دوي»، لتشجيع الفتيات على التحدث والتعبير عنها، وعن المجتمع المحيط، كما أن المبادرة تركز على مقابلة الفتيات للمسؤولين للتعبير عن احتياجاتهن واحتياج المجتمع المحيط.

وأوضحت أنه توجد أيضا مبادرة «نورة»، وهي مبادرة أطلقت منذ أيام، وهي جزء آخر لنفس الفئة للوصول لهن لمرحلة قيادية والبحث عن خصائص مميزة في البنت المصرية.

وفي سياق متصل، كشفت دينا هيكل، نائب مدير إعلام من أجل التنمية بـ«يونيسف»، أن مبادرة «دوي» هي مبادرة وطنية برعاية المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والعديد من الشركاء.