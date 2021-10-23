عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظهروا مع منى زكي في صورة.. منى الشاذلي تكشف حكاية بطلات فيلم بداية الخيط

صدى البلد

كشفت الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"، تفاصيل صورة مني زكي مع 3 فتيات بطلات فيلم بداية الخيط

 

وقالت الإعلامية مني الشاذلي، إن  فيلم «بداية الخيط» عرض في  الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق منذ يوم 14 أكتوبر، وكان برعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع «يونيسف» ومهرجان الجونة السينمائي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

وفي السياق ذاته،  قالت سماء مرغني، إن عمرها 13 عاما وهي من محافظة أسوان، موضحة أنها من ضمن سفيرات مبادرة «دوي» لتمكين الفتاة، وعند وجود فكرة الفيلم تم إختيارها، معبرة عن حماسها الشديد بفكرة الفيلم القصير.

 

ومن جانبها أوضحت ألاء ثروت أنها تبلغ من العمر 13 عاما من أبناء محافظة الفيوم، لافتة إلى انتماءها لمبادرة «دوي» فضلاً عن مشاركتها بفعاليات المجلس القومى للطفولة والأمومة والمعسكرات الشبابية ليتم ترشيحها لهذا الدور في الفيلم بعد 5 سنوات من العمل المجتمعي.

 

وبدورها قالت نورا رشيد أن عمرها 13 عاما وهي من محافظة أسيوط، لافتة إلي أن مشاركتها فى فعاليات جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية، ليتم ترشيحها لهذا الدور من قبل المخرجة.

 

ونوهت نورا إلي أنه تم الاستماع لقصة حياتها الريفية البسيطة وبعد ذلك كتب السيناريو، وتم التصوير معها منفردة ثم التصوير للثلاثة بنات مجتمعين.

 

وأكدت دينا هيكل مدير إعلام من أجل التنمية باليونيسيف، أن فيلم «بداية الخيط»  يمثل نقطة انطلاقة لدعم لحقوق الفتيات تعليمياً وصحياً وثقافياً.

المجلس القومى للمرأة منى الشاذلى العمل المجتمعي المجلس القومي للطفولة والامومة محافظة الفيوم محافظة أسوان اليونيسيف

ترشيحاتنا

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

سعر ومواصفات السيارة الخارقة والنادرة لوتس Evija .. صور

سنن جوف الليل تمحو الذنوب.. داوم عليها

النساء المصابات بـ تكيس المبايض .. أفضل الأطعمة لخفض مستويات السكر في الدم

أخفق مرتين.. الأهلي يصل دور المجموعات افريقيا 32 مرة قبل لقاء بطل نيجيريا

يورجن كلوب: محمد صلاح يمكنه الاستمرارية فى الملاعب وفوجئت بهدف أتليتكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

اليوم.. قطع الكهرباء عن 4 مناطق في طوخ

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

إنقاذ ناد رياضي شهير بالتجمع الخامس من كارثة بعد احتراق محول كهرباء

مفيش بطانة| إطلالة جريئة لـ ريا أبي راشد بـ ختام الجونة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

حكاية السهرة.. الوجه الآخر لحياة سعاد حسني.. ما هي الجنسية الحقيقية للسندريلا؟

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

غموض واتهامات للجن.. من ذبح عروس الدقهلية بعد 72 ساعة من زفافها؟

فيديو

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

فيديو جراف.. أرقام خيالية.. مسلسل لعبة الحبار يحقق 111 مليون مشاهدة في شهر

ملخص مهرجان الجونة.. قبلات وفستان حسن أبو الروس وكلب دارين حداد الأبرز| فيديو جراف

نادية كانت رايحة فرح أخوها.. حكاية عائلة ماتت في ميكروباص الدائرى الأوسطي .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

بيري محمد تكتب: نانسى طمان.. أسطورة الجمباز المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ