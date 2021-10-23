ظهروا مع منى زكي في صورة.. منى الشاذلي تكشف حكاية بطلات فيلم بداية الخيط

كشفت الإعلامية مني الشاذلي، مقدمة برنامج "معكم" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"، تفاصيل صورة مني زكي مع 3 فتيات بطلات فيلم بداية الخيط

وقالت الإعلامية مني الشاذلي، إن فيلم «بداية الخيط» عرض في الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الذي انطلق منذ يوم 14 أكتوبر، وكان برعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع «يونيسف» ومهرجان الجونة السينمائي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي السياق ذاته، قالت سماء مرغني، إن عمرها 13 عاما وهي من محافظة أسوان، موضحة أنها من ضمن سفيرات مبادرة «دوي» لتمكين الفتاة، وعند وجود فكرة الفيلم تم إختيارها، معبرة عن حماسها الشديد بفكرة الفيلم القصير.

ومن جانبها أوضحت ألاء ثروت أنها تبلغ من العمر 13 عاما من أبناء محافظة الفيوم، لافتة إلى انتماءها لمبادرة «دوي» فضلاً عن مشاركتها بفعاليات المجلس القومى للطفولة والأمومة والمعسكرات الشبابية ليتم ترشيحها لهذا الدور في الفيلم بعد 5 سنوات من العمل المجتمعي.

وبدورها قالت نورا رشيد أن عمرها 13 عاما وهي من محافظة أسيوط، لافتة إلي أن مشاركتها فى فعاليات جمعية تنمية المجتمع المحلى بالقرية، ليتم ترشيحها لهذا الدور من قبل المخرجة.

ونوهت نورا إلي أنه تم الاستماع لقصة حياتها الريفية البسيطة وبعد ذلك كتب السيناريو، وتم التصوير معها منفردة ثم التصوير للثلاثة بنات مجتمعين.

وأكدت دينا هيكل مدير إعلام من أجل التنمية باليونيسيف، أن فيلم «بداية الخيط» يمثل نقطة انطلاقة لدعم لحقوق الفتيات تعليمياً وصحياً وثقافياً.