بدء نشر مراقبي وقف إطلاق النار الدوليين في ليبيا| فيديو

استعرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا عن بدء نشر مراقبي وقف إطلاق النار الدوليين بليبيا.

وقالت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إن المجموعة الأولى من المراقبين الدوليين لوقف إطلاق النار بليبيا وصلت الخميس.

ونشرت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية أن أول مجموعة مراقبين لدعم آلية وقف إطلاق النار في ليبيا وصلت اليوم تماشيًا مع طلب السلطات الليبية.

وتابعت عبر حسابها على "تويتر" أنها أنهت للتو زيارتها إلى ليبيا، لمتابعة التقدم المحرز مؤخرًا مشددة على ضرورة الحفاظ على الزخم، في مؤتمر الاستقرار الدولي اليوم.

وشددت المسؤولة الأممية أن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المحدد أمر بالغ الأهمية، وأنها حثت جميع الأطراف الليبية على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر 2021 ، على النحو الذي دعت إليه خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن 2570 و 2571.

كما حثثت المسؤولة الأممية القادة والمؤسسات الليبية على ضمان المشاركة الهادفة للمرأة في العملية وضمان أن تشغل النساء 30٪ على الأقل من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد.