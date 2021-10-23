إحالة أول سيدة تتزعم عصابة لتهريب المهاجرين لإيطاليا للمحاكمة

أحال المستشار أحمد حنفي رياض المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة أول سيدة تتزعم عصابة لتهريب المهاجرين إلى دولة إيطاليا عبر ليبيا إلى الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمة أسست ونظمت وأدارت وآخرون مجهولون جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظيم لتسهيل تهريب المهاجرين عن طريق محافظة السلوم إلى الحدود الليبية ومنها إلى دولة إيطاليا وإتمام جريمتهم من أجل الحصول على منافع مادية تقدر ب٧٠ ألف جنيه عن كل شخص إلا أنه تم ضبط المهاجر عقب إتمام جريمتهم حتل گون الجريمة عبر وطنية ومن جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمة من مؤسسيها.