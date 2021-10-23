شاهد.. ضباط وضابطات يزورون نزلاء دور رعاية الأيتام بمناسبة ذكرى المولد النبوي

قامت وزارة الداخلية، بإيفاد مجموعة من الضباط والضابطات إلى عدد من (دور الأيتام– دور الأيتام من ذوى القدرات الخاصة- المركز النموذجى للمكفوفين) للإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، وتم توزيع عدد من الهدايا العينية (حلوى المولد النبوى) عليهم وذويهم، الأمر الذى أشاع مناخاً من البهجة فى نفوسهم ، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.



يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين رجال الشرطة والمواطنين.

وذلك إستمراراً لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" وللدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية وفى ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تعظيم تلك المبادرات على كافة المستويات بمختلف المناسبات الدينية والوطنية .

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