عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: استقبال مليون و 398 ألفًا من لقاح «فايزر» بمطار القاهرة الدولي

صدى البلد

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال الشحنة الثالثة من لقاح  فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بإجمالي مليون و٣٩٨ ألفًا و ١٥٠ جرعة، أمس الجمعة، بمطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعين على محافظات الجمهورية.

هدية أمريكية .. مصر تتسلم 1.4 مليون جرعة جديدة من لقاح فايزر

فايزر تعلن فاعلية لقاح الأطفال ضد كورونا بنسبة 91%

وأضاف مجاهد أن شحنة اللقاحات وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز ال14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين مجددًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، من خلال التعاون الدائم مع المنظمات والجهات الدولية؛ لتوفير اللقاحات بما يضمن الحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

الصحة فايزر GAVI اللقاحات جرعتين

ترشيحاتنا

بيان شديد اللهجة للأطباء يؤكد أهمية قانون المسؤولية الطبية|ماذا يضيف للمنظومة الصحية؟

اعرف نبيك| تعرف على عمات الرسول صلى الله عليه وسلم

التعليم إلكتروني.. كلية البنات الأزهرية تمنع دخول الكتب والمذكرات الورقية

الصحة: استقبال مليون و 398 ألفًا من لقاح «فايزر» بمطار القاهرة الدولي

إصابة 25 شخصا في انقلاب سيارة بالصحراوي الغربي بالمنيا

قافلة "البحوث الإسلامية" تلتقي ممثلي كنيسة البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

الوزراء: لا صحة لوجود نقص في السلع الغذائية في أي سوق على مستوى الجمهورية

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

جريمة في أتوبيس 17.. حكاية اغتصاب 4 ذئاب بشرية لفتاة العتبة.. نوستالجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

بيعمل فينا حاجات وحشة.. جد يهتك عرض حفيديه بمساعدة زوجته .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ليلى موسي تكتب: داعش حبل نجاة أردوغان

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

د. محمد عونى يكتب: تاريخ الأهلى في بطولة دورى أبطال افريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

محمود دياب

أسود الجبهة الداخلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ