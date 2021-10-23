وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحان المدفن الصحى الآمن بقلابشو

بتكلفة 70مليون جنيه

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم السبت المدفن الصحى الآمن بمنطقة قلابشو بمركز بلقاس للتخلص من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات بالمحافظة وذلك ضمن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة ، بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب بالمحافظة والدكتور أحمد سعيد مدير الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة والقيادات التنفيذية بالمحافظة والدكتور هشام شريف العضو المنتدب لشركة " إيكارو ".

واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية إلي شرح تفصيلي من مسئولي شركة " إيكارو" والتي قامت بتنفيذ وتصميم وتشغيل المدفن الصحي الهندسي في قلابشو ، حيث تم الإشارة إلي طريقة الاستقبال اليومي للمرفوضات الناتجة عن مصانع المعالجة الموجودة في مراكز أجا والسنبلاوين وبلقاس وسندوب والتي تعمل حالياً والمصانع الجاري انشاءها في باقي مراكز المحافظة ، حيث يتم عمل التغطية اليومية وسحب السائل الرشيح وتجميع الغازات ان وجدت ، كما تم الاشارة أيضاً إلي أن هذا المدفن هندسي صحي وروعي فيه أعمال العزل والتبطين طبقاً للموافقة البيئية الصادرة من وزارة البيئة وهذا المدفن تم تنفيذه عَلِي مساحة ٥٠ فدان .

وتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الدقهلية المدفن الصحي لمتابعة مراحل التنفيذ للمدفن .

وقال وزير التنمية المحلية أن الشركة المصرية لتدوير المخلفات " إيكارو " قامت طبقاً للعقد الموقع بينها وبين محافظة الدقهلية بإنشاء وإدارة وتشغيل المدفن الصحي المقام علي مساحة 50 فدان بمنطقة قلابشو ونقل مرفوضات أعمال المعالجة والتدوير من كافة المصانع بالمحافظة إلي المدفن الصحي للتخلص الآمن منها وفقاً للضوابط والمعايير البيئية.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تقوم بتنفيذ الخطة الجديدة لمنظومة المخلفات الصلبة بالتنسيق والتعاون والشراكة الكاملة مع وزارات الإنتاج الحربى والبيئة والتنمية الاقتصادية والمالية والهيئة العربية للتصنيع وذلك على أرض محافظات الجمهورية لتطوير منظومة المخلفات والتى تتضمن تطوير البنية الأساسية من محطات وسيطة ثابتة ومتحركة والمساهمة فى رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل وإنشاء مصانع للمعالجة والتدوير بأحدث التكنولوجيات العالمية وإنشاء مدافن صحية آمنه تضمن التخلص الآمن من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المخطط المتكامل لتطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الأمن منها .

كما أشار " شعراوي " إلي أن الدولة تولي هذا الملف أهمية قصوى لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث وإقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات وتنمية الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل جديدة .

وشدد اللواء محمود شعراوي ، على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في منظومة المخلفات الجديدة واستكمال الجهود والاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا الملف بما يحقق الهدف الذي نسعى إليه جميعا وعودة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري في كل المحافظات، مشيراً إلى الدعم الذي تقدمه الحكومة لشركات القطاع الخاص الراغبة في الدخول للمنظومة للحفاظ على صحة المواطن.

وأضاف " شعراوي " أن محافظة الدقهلية ستشهد أيضاً إقامة بعض المشروعات الخاصة بمشروع تطهير مصرف كيتشنر بعد أن تم توقيع عقد الاستشاري الخاص برفع قدرات وانشاء وحدة متخصصة لادارة المُخلفات الصلبة ، وجاري إعداد الخطة الاستثمارية للمشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن مشروع تطهير مصرف كيتشنر والتي تتضمن انشاء محطات وسيطة وشراء معدات جديدة ورفع كفاءة المعدات ورفع بعض التراكمات في مقلب نبروه وإضافة خط في مصنع بلقاس .

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المنظومة الجديدة للمخلفات بالدقهلية ستساعد على إعادة الوجه الحضارى للشوراع المحافظة وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى تلك الخدمة المهمة .

وأضاف محافظ الدقهلية أن المساحة الكلية للمدفن الصحي تبلغ حوالى 50 فدان ويبلغ العمر الافتراضي للمدفن حوالى 10 سنوات ويتكون من 4 خلايا فرعية حيث تم انشاء الخلية الأولي عَلِي مساحة ١٢.٥ فدان بتكلفة ٢١ مليون جنيه حيث ستصل التكلفة الاجمالية للمدفن بعد انشاء باقي الخلايا الي حوالي ٧٠ مليون جنيه ، مضيفاً أن مدة تشغيل كل خلية عامان و نصف (30 شهر) ، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للخلية الفرعية الأولي حوالي ١.٤ مليون طن والحد الأدني لارتفاع الخلية 20 م من متوسط منسوب طرق الخدمات ، كما يضم المدفن بعض المرافق من بينها مبني اداري بمساحة حوالي 180 م2 و مبني مراقبة ميزان بسكول والميزان بوزن 120 طن .

وخلال الافتتاح التقي اللواء محمود شعراوي بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والذين قدموا الشكر لوزير التنمية المحلية عَلِي الدعم الذي يقدمه لمحافظة الدقهلية لتحسين مستوي النظافة بجميع مراكز المحافظة ورفع كافة التراكمات التاريخية وإغلاق المقالب العشوائية وانشاء العديد من المشروعات الخاصة بمنظومة المُخلفات .

كما أشادوا ببرنامج الـرئيس السيسي لتطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ستغير حياة مواطني الريف المصري بالمحافظات المستهدفة .

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