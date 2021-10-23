الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

يصطدم مانشستر يونايتد بغريمه ليفربول على ملعب أولد ترافورد، غد الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدخل ليفربول اللقاء في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، فيما يتأخر عنه مانشستر يونايتد بفارق 4 نقاط ، محتلا المرتبة السادسة.

ويتسلح كل فريق بمجموعة من اللاعبين المميزين، إلا أن الأنظار تتجه إلى الثنائي الأبرز، مان يونايتد بأسطورته البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل معه 6 أهداف هذا الموسم، منها 3 في البريميرليج.

على الجانب الآخر، يعد المصري محمد صلاح السلاح الأشرس ضمن كتيبة ليفربول، وتحول إلى أحد أساطيره، في ظل احتلاله صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف، بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ويسعى كل لاعب لقيادة فريقه لحسم كلاسيكو إنجلترا لصالحه، خاصة أن ليفربول الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بينما مُني يونايتد بهزيمتين.



محمد صلاح أمام رونالدو في كلاسيكو انجلترا

لأول مرة، سيشهد كلاسيكو إنجلترا صداما بين كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، بعد عودة أسطورة البرتغال لمسرح الأحلام الصيف الماضي.



وسبق لـ"الدون" التواجد ضمن صفوف يونايتد بين عامي 2003 و2009، وقتما لم يكن صلاح قد بدأ حينها مسيرته الاحترافية، لكن ذلك لم يمنع صلاح من مواجهة رونالدو فوق أرض الملعب، حيث جمعت بينهما 4 مباريات سابقة، وعلى مدار المواجهات الـ4، كانت لرونالدو الغلبة على نظيره المصري بتذوقه طعم الفوز فيها جميعا، فيما فشل صلاح حتى الآن في الانتصار على فريق يلعب رونالدو ضمن صفوفه.

ولم يقتصر الأمر عند هذا، بل أكد رونالدو سطوته بتسجيله 4 أهداف تحت أنظار صلاح، فيما اكتفى النجم المصري بالتوقيع على هدف وحيد، خلال مواجهة ودية جمعت بين مصر والبرتغال في مارس 2018، التي شهدت رد "الدون" عليه بثنائية في الوقت القاتل.



الفرعون ضد الدون بقميصي ناديين

وعلى صعيد الأندية، واجه محمد صلاح نظيره البرتغالي بقميصين مختلفين، حيث لعب ضده مباراتين بينما كان ضمن صفوف روما الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، وانتهت المباراتان بفوز ريال مدريد الإسباني، الذي كان يضم رونالدو بين صفوفه حينها، ونجح الأخير في تسجيل هدفين، بواقع هدف في كل مباراة.

أما المواجهة الثالثة فجاءت بعد انتقال محمد صلاح إلى ليفربول، حينما تأهل الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليواجه ريال مدريد في آخر ظهور للهداف التاريخي للنادي الملكي مع الفريق، وشهدت المباراة إصابة محمد صلاح في وقت مبكر، ليضطر مدربه يورجن كلوب لاستبداله بعد نصف ساعة، ما حال دون قدرته على زيارة شباك الفريق الملكي.

وغابت أهداف رونالدو عن هذه المباراة لأول مرة في مواجهة تجمعه بالجناح المصري، لكن الريال نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، ليحسم اللقب الـ13 في تاريخه بالبطولة.



كلوب: صلاح أفضل من رونالدو

وحسم يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، موقفه بشأن المقارنة بين محمد صلاح مهاجم الريدز، ونظيره كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، حيث قال كلوب في مؤتمر صحفي، امس الجمعة: «ما الداعي للمقارنة بين صلاح ورونالدو؟، كلاهما من الطراز العالمي».

وأضاف المدرب الألماني: «يمكن القول إن القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو، بينما يتفوق كريستيانو بقدمه اليمنى وفي الألعاب الهوائية». وواصل: «الثنائي يتساوى في جانب السرعة، وكذلك فيما يتعلق بالتعطش لتسجيل الأهداف»، واستدرك في ختام تصريحاته عن هذا الشأن: «لكن آسف، لست مهتما بالمقارنة بينهما».



أوين لدفاع مان يونايتد: صلاح الأفضل في العالم ولا يمكن إيقافه

كشف مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق، عن توقعاته بشأن مباراة الفريقين، مؤكدا أن اللاعب المصري الدولي سيلعب دورًا رئيسيًا في الفوز خارج أرضه، لكنه يدعم مانشستر يونايتد لتحسين أدائه الأخير.



وأضاف: "عندما يتعلق الأمر بليفربول، سنبدأ بالحديث عن أمر واحد، محمد صلاح، إنه بالتأكيد أفضل لاعب في العالم الآن، وهذا الهدف الأسبوع الماضي كان رائعًا، تقريبًا هذا الموسم لا يمكن اللعب ضده وإيقافه، لذلك سيتطلب على دفاع مانشستر يونايتد عمل الكثير لإبقائه هادئًا، والسيطرة على خطورته".



واختتم: "لا شك أن مانشستر يونايتد سيلعب بشكل أفضل مما كان عليه الأسبوع الماضي، لكني ما زلت أعتقد أن ليفربول يمكنهم تحقيق الفوز، سأقول 2-1 لليفربول، وسيكون محمد صلاح من الهدافين".

مانشستر يبرز إنجازات صلاح ورونالدو

تحدث الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، عن إنجازات الفرعون المصري محمد صلاح هداف ليفربول، والمواجهة المثيرة المرتقبة أمام الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسرد التقرير مقارنة كبيرة بين محمد صلاح وكريستيانو رونالدو، مؤكدا أن محمد صلاح واحداً من أبرز الأسماء اللامعة في البريميرليج، وأنه بالحديث عن أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي، فلا شك أن محمد صلاح، مهاجم ليفربول، سيكون من بين الأسماء الأولى التي تتبادر إلى أذهان الجميع، حيث يقدم اللاعب المصري موسمًا مميزًا حتى الآن، ولا يخفى على أحد النجاح الكبير الذي حققه في السنوات الأخيرة مع ليفربول.

استنفار أمني قبل مباراة الشياطين والريدز

جار تشديد الإجراءات الأمنية حول الفنادق وحافلات الفريق التي يستخدمها مانشستر يونايتد وليفربول لمواجهة الغد، بعد المتاعب التي تسببت في إلغاء المباراة نفسها الموسم الماضي.

وتأجلت مباراة الفريقين في مايو الماضي، بعد احتجاجات من جماهير مانشستر يونايتد ضد مُلاك النادي بسبب الفشل الأوروبي، مما أدى إلى اقتحام الملعب، وحاصر مثيرو الشغب لاعبي مانشستر يونايتد في الفندق وحاولوا تعطيل المباراة عن طريق قطع إطارات حافلة فريق ليفربول.

وتسببت تلك الفوضى في عدم إقامة المباراة في موعدها المحدد، حيث اُقيمت بعد 11 يومًا من موعدها المحدد.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، إنه سيكون لدى شرطة مانشستر الكبرى ضباط إضافيين في الخدمة، مشيرة إلى أنه سيكون هناك مزيد من الإجراءات الأمنية سواء حول الفنادق أو الحافلات، وكذلك اللاعبين والمدربين.