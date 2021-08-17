رونالدو ومبابي وصلاح.. كيف تبدو الفرق الأوروبية بعد مفاجآت الميركاتو ؟

مع اقتراب الميركاتو الصيفي من نهايته في 31 أغسطس الجاري، تسعى الفرق الأوروبية الكبرى لخطف نجوم الصف الأول استعدادًا لموسم كروي لن يكون سهلًا على الجميع.

وكلاء اللاعبين أيضًا ينشطون خلال تلك الفترة من أجل تسويق نجومهم في الأندية الكبرى بأفضل صيغة تعاقدية ممكنة.

لحظات التفاوض الحاسمة

وبينما يتبقى 13 يومًا فقط على إغلاق موسم الإنتقالات في الدوريات الأوروبية، تنشط في الوقت الحالية مفاوضات سرية بين كبرى الأندية في العالم ووكلاء اللاعبين، بينما لم تتضح ملامح أو أخبار مؤكدة عن انتقالات حتى الآن.

ميسي إلى باريس

واعتاد الجمهور والمتابعين للكرة الأوروبية خلال سنواتها الفائتة على الانتظار حتى اللحظات الأخيرة الحاسمة والتي تعلن خلالها الفرق الأوروبية مفاجآت من العيار الثقيل.

ويتابع الجمهور بعض الأسماء التي يتمحور حولها سوق الانتقالات الحالي وعلى رأسهم هاري كين لاعب توتنهام، ورونالدو لاعب اليوفنتوس، ومحمد صلاح لاعب ليفربول، وبالتأكيد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

رونالدو يراوغ يوفنتوس

تقارير صحفية عدة تحدثت عن مفاوضات بين وكيل رونالدو ونادي مانشستر سيتي من أجل انتقال رونالدو إلى السيتزن، بينما لم تتأكد الأخبار حتى الآن.

انتقال رونالدو إلى السيتي بعد موسم لم يكن مُرضيا في إيطاليا، قد يكون الانتقال الأكبر خلال الموسم بعد صفقة ميسي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان.

هل يرتدي رونالدو قميص السيتي

وإذا تمت الصفقة، سيكون مانشستر سيتي أحد أكبر الأندية المرشحة للفوز بدوري أبطال أوروبا في مواجهة العملاق الباريسي، حيث سيضم الفريق كل من رونالدو، وديبروين، وسترلينج، ومحرز، وجاك جريليش، ودياز، وستونز.

وقد يمنع انتقال رونالدو سبب وحيد، وهو ارتباطه بغريم السيتي التقليدي مانشستر يونايتد.

كيليان مبابي يرفض ميسي

على الجانب الآخر قد يفقد فريق باريس سان جيرمان، قوة هجومية ضاربة برحيل نجمه كيليان مبابي الذي انزعج من قدوم ميسي إلى الفريق.

كيليان مبابي على عكس كل نجوم باريس لم يبدِ ترحيبًا بالوافد الجديد، ولم يعلق بأي كلمة على قدومه للفريق.

مبابي ينوي الرحيل

وثارت أنباء حول مطالبة كيليان مبابي من ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، بالسماح للفرنسي بالرحيل عن الفريق إلى ريال مدريد الذي يسعى مبابي لصناعة مجد كروي جديد معه بجانب هارزارد وبنزيما وجاريث بيل.

ريال مدريد ومحمد صلاح

أصبح النجم المصري محمد صلاح مطلوبًا في كبرى الفرق الأوروبية مع تألقه اللافت مع ليفربول وفقدان الأندية الكبرى نجومها، حيث تردد إسم المصري ما بين ريال مدريد تعويضًا عن رونالدو، وبرشلونة لسد غياب ميسي.

ويبدو أن انتقال صلاح إلى نادي آخر ليس مستحيلًا بعد تغريدة رامي عباس وكيل صلاح الذي وضح من خلالها عدم الوصول لاتفاق مع ليفربول لتجديد اللاعب.

صلاح مطلوب في كبرى الأندية

وذكرت شبكة “ ديفنسا سنترال” الإسبانية، أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، أثار الجدل “مؤخرا” بشأن مستقبل النجم المصري، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب تألق صلاح أمام نوريتش سيتي، السبت الماضي، بصناعة هدفين وتسجيل الثالث: " تمنى أن يشاهدوا ذل ".

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن تغريدة رامي عباس، كانت بمثابة وسيلة ضغط على إدارة نادي ليفربول، لتجديد عقد النجم المصري، عن طريق إثارة الجدل حول مستقبل اللاعب.

لكن الشبكة قالت إن محمد صلاح ليس من ضمن خطة ريال مدريد في الموسم الحالي، بينما اعتبرها البعض مراوغة من أجل اتمام التفاوض سريًا.