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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

انطلاق الدراسة بمركز التأهيل التربوي بجامعة الأزهر إيتاي البارود.. الأربعاء

مركز التأهيل التربوي
مركز التأهيل التربوي في إيتاي البارود

أعلن الدكتور إبراهيم غنيم- مدير مركز التأهيل التربوي بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بإيتاي البارود، عن بدء الدراسة بالمركز بنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضوري والاونلاين بداية من يوم الأربعاء القادم.

وأضاف الدكتور إبراهيم غنيم، في تصريح له، أن شهادة الدبلومة العامة من مركز التأهيل التربوي بإيتاي البارود معتمدة من كلية التربية بالقاهرة.

وأكد على تكريم الأوائل على مستوى مركز التأهيل التربوي بإيتاي البارود، مشددا على أهمية أن يتعلم الإنسان العلوم التربوية للربط بين العلم والتربية وطرق التدريس لطلابنا في مختلف مراحل التعليم بمصر.

يأتي هذا الإفتتاح، في إطار النهوض بمستوى خريجي الجامعات المصرية وتأهيلهم تربويا للالتحاق بأسواق العمل من خلال الحصول على الدبلومة العامة التربوية.

كانت كلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، قد افتتحت مركز للتأهيل التربوي بمختلف محافظات مصر، ويعد مركز التأهيل التربوي بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود- تحت إدارة الدكتور إبراهيم غنيم-  من أهم المراكز التي تخدم أبناء محافظات البحيرة وكفر الشيخ والغربية والمنوفية.

ويؤهل المركز خريجي الجامعات المصرية في الحصول على الدبلومة العامة التربوية، التي تؤهل الخريج بعد ذلك في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، كما تؤهله في الحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في العلوم التربوية من جامعة الأزهر والجامعات المصرية، وحصول خريجي الجامعات على الدبلومة العامة التربوية يساعدهم على فتح أبواب أسواق العمل لهم في المدارس الحكومية والخاصة بمصر ودول الخليج والوطن العربي. 

مركز التأهيل التربوي اللغة العربية جامعة الأزهر التعليم الهجين شهادة الدبلومة العامة

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