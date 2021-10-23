أحمد كريمة: نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان حرام شرعا

نجح فريق جراحة أمريكي في زرع كلية خنزير بجسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع، في جراحة تعد الأولى من نوعها.

بدوره، علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على واقعة إجراء عملية وزرع كلية خنزير في جسم إنسان ، ونجاح هذه العملية.

وقال الدكتور أحمد كريمة، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه لا يجوز شرعا نقل كلية خنزير إلى جسم إنسان وكذلك أي عضو آخر من جسم الخنزير، وبالتالي فحكم هذه العملية أنها حرام شرعا.

وأضاف، أحمد كريمة، أن الخنزير نجس كليا، وبالتالي لا يجوز شرعا استعماله لا أكلا ولا تعاطيا مثل الكلب.

وأكد أحمد كريمة، أن العملية الجراحية لن تطيل في عمر الإنسان، فلكل شخص عمره المحدد من الله عزوجل والمكتوب في اللوح المحفوظ.



آراء الفقهاء في نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان

وعلق الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مسألة هل يجوز للإنسان أن يُنقل إليه عضو من حيوان نجس، موضحا أن بعض العلماء رفضوا ذلك باعتبار أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وينبغي على الإنسان أن يكون جسده كله طاهرًا وبالتالي لا يمكن أن يستعان بجزءًا من حيوان نجس نص القرآن على نجاسته .



وأضاف الدكتور مظهر شاهين ، أن الرأي الآخر لجمهور العلماء والفقهاء هو جواز أن يُنقل للإنسان عضو من حيوان نجس كالخنزير مثلا وذلك حفاظًا على حياته، متابعًا :" أنا أميل إلى الرأي الثاني وهو جواز نقل عضو من خنزير إلى الإنسان ليحافظ على حياته".