عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أحمد كريمة: نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان حرام شرعا

عملية جراحية
عملية جراحية

نجح فريق جراحة أمريكي في زرع كلية خنزير بجسم إنسان دون أن يرفض جهاز المناعة في جسم المتلقي العضو المزروع، في جراحة تعد الأولى من نوعها.

 

بدوره، علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، على واقعة إجراء عملية وزرع كلية خنزير في جسم إنسان ، ونجاح هذه العملية.

 

وقال الدكتور أحمد كريمة، في تصريح لـ "صدى البلد"، إنه لا يجوز شرعا نقل كلية خنزير إلى جسم إنسان وكذلك أي عضو آخر من جسم الخنزير، وبالتالي فحكم هذه العملية أنها حرام شرعا.

 

وأضاف، أحمد كريمة، أن الخنزير نجس كليا، وبالتالي لا يجوز شرعا استعماله لا أكلا ولا تعاطيا مثل الكلب.

 

وأكد أحمد كريمة، أن العملية الجراحية لن تطيل في عمر الإنسان، فلكل شخص عمره المحدد من الله عزوجل والمكتوب في اللوح المحفوظ.


آراء الفقهاء في نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان

وعلق الدكتور مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مسألة هل يجوز للإنسان أن يُنقل إليه عضو من حيوان نجس، موضحا أن بعض العلماء رفضوا ذلك باعتبار أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة وينبغي على الإنسان أن يكون جسده كله طاهرًا وبالتالي لا يمكن أن يستعان بجزءًا من حيوان نجس نص القرآن على نجاسته .


وأضاف الدكتور مظهر شاهين ، أن الرأي الآخر لجمهور العلماء والفقهاء هو جواز أن يُنقل للإنسان عضو من حيوان نجس  كالخنزير مثلا وذلك حفاظًا على حياته، متابعًا :" أنا أميل إلى الرأي الثاني وهو جواز نقل عضو من خنزير إلى الإنسان ليحافظ على حياته".

أحمد كريمة حكم نقل عضو من الخنزير إلى الإنسان زراعة الأعضاء التبرع بالأعضاء زراعة أعضاء الخنزير في الإنسان

ترشيحاتنا

شاهد.. تسريبات تكشف تصميم تابلت سامسونج المرتقب Galaxy Tab S8

سينما الموت| أليك بالدوين يقتل مديرة التصوير.. إصابة دوبلير بالشلل وشنق آخر

التنمية المحلية: 233 مليون جنيه استثمارات مصنع معالجة وتدوير المخلفات بسندوب

انشاء فرع لدار الإفتاء بمحافظة الغربية .. اعرف العنوان والتفاصيل

ليست منحة.. القضاء الإدارى ينتصر للطلاب بالعلاج مجانا على نفقة الجامعة

ريمونتادا.. ميدو يعلن عن تفاصيل مسابقته لـ الفوز بتشيرت الزمالك الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

الطقس غداً.. مائل للبرودة ليلا تصاحبه رياح وأمطار خفيفة على السواحل

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

اتجاه لفرض رسم 100 جنيه سنويا على راديو السيارة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

لفتة إبداعية.. الهند تستخدم لعبة الحبار Squid game لمحاربة كورونا |صور

فيديو

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

فيديو جراف.. حل سحري وخطر بيئي.. هل تنجح أوروبا في استبدال الغاز بـ الفحم

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ