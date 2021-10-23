التحالف ينشر صور 4 زوارق حوثية دمرها شمال مدينة الحديدة اليمنية

نشر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، صورا استطلاعية لـ4 زوارق مفخخة دمرها، بمعسكر الدفاع الساحلي بالجبانة شمال مدينة الحديدة.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن استهدافه موقعا لتجميع الزوارق المفخخة تابعا لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة الحديدة غرب اليمن، وفقا لوسائل إعلام عدة.



وقال التحالف إن قواته دمرت 4 زوارق مفخخة بمعسكر الجبانة الساحلي بالحديدة قبل تنفيذ هجمات وشيكة.

وأضاف التحالف: نفذنا عملية استهداف لموقع تجميع وتفخيخ الزوارق المفخخة بالحديدة.

يأتي ذلك بعد أسبوعين من اتهام الحكومة اليمنية، مليشيات الحوثي الانقلابية، بالاستمرار في تهديد خطوط الملاحة الدولية عبر مواصلة تفخيخ الزوارق المسيرة عن بُعد.

وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني في تصريحات سابقة، إن مليشيات الحوثي تستخدم موانئ ومدينة الحديدة المشمولة بتهدئة أممية بمثابة موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق ومنطلق لتهديد السفن التجارية في خطوط الملاحة الدولية،

وأكد الإرياني أن مليشيات الحوثي تستغل اتفاق ستوكهولم لتنفيذ أنشطتها الإرهابية وتهديد المصالح الدولية تنفيذا للأجندة الإيرانية.

واعتبر أن "هذه الأعمال الإرهابية والتهديد المستمر للملاحة تؤكد أهمية ردع المليشيات وتصنيفها منظمة إرهابية".

كان التحالف العربي بقيادة السعودية، استهدف، في وقت سابق من الشهر الجاري، موقعا لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في منطقة اللحية بمدينة الحديدة اليمنية.

وكثّف الحوثيون منذ بداية العام الجاري هجماتهم الإرهابية سواء في الداخل اليمني أو باتجاه السعودية، مستهدفين المدنيين والأعيان المدنية، في خرق صارخ للمواثيق والأعراف الدولية، وسط موجة واسعة من الإدانات لهذه الاعتداءات.

