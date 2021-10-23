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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة تكشف أسباب ارتفاع أسعار اللحوم مؤخرا.. فيديو

وزير الزراعة
وزير الزراعة

كشف مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، أسباب ارتفاع أسعار اللحوم في مصر مؤخرا، قائلا:" مصر جزء من العالم والعالم يمر بأزمة عالمية  أدت إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بما يؤثر على  أسعار اللحوم في مصر".

 

وأضاف  مصطفى الصياد  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد “، :” أسعار اللحوم البلدي من 110 لـ 150  جنيه للكيلو ، وهناك اماكن أسعار اللحوم مرتفعة فيها 

 

وتابع مصطفى الصياد :"  هناك ارتفاع وانخفاض في أسعار الخضر والفاكهة ، وسوف تستقر الأسعار قريبا ".

 

وأكمل مصطفى الصياد :"  الرئيس السيسي يتابع الأسعار في الأسواق المصرية ويتابع كافة المشروعات الخاصة بالأمن الغذائي وإنتاج الألبان واللحوم والدواجن والاسماك".

 

ولفت مصطفى الصياد :" ارتفاع أسعار الغاز والشحن عالميا تؤثر على الأسعار في مصر"، مضيفا:" الرئيس السيسي يؤكد على اهمية توفير كافة السلع بأسعار مناسبة للمصريين ".

 

وتابع مصطفى الصياد :"  تصدير السلع للخارج لا يؤثر على توفير السلع في الداخل وما نقوم بتصديره هي السلع التي يكون لدينا فائض فيها ".

الزراعة اللحوم اخبار التوك شو أحمد موسى اسعار اللحوم

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