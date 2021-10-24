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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيسبانو سويزا كارمن بولون .. سيارة كهربائية خارقة من الصانع الأسباني

هيسبانو سويزا كارمن
هيسبانو سويزا كارمن بولون .. سيارة كهربائية خارقة من الصانع

كشفت الشركة الأسبانية العريقة سويزا هيسبانو بعد غياب طويل عن سيارتها الكهربائية الخارقة كارمن بولون موديل 2021 و ذلك خلال فعاليات معرض جينيف الدولي للسيارت و الذي أقيم عام 2019 .

تأسست شركة هيسبانو سويزا عام 1889 كشركة متخصصة في أنتاج السيارات الكهربائية ثم بعد ذلك أتجهت لتصنيع السيارات ذات المحركات التقليدية و ةخلال الحرب العالمية الأولي قامت بتصنيع محركات الطائرات و المدافع و الأسلحة الحربية بمختلف تخصصاتها .

و تستمد سيارة هيسبانو سويزا كارمن بولون قوتها من زوجين من المحركات الكهربائية يعملون معاً و يبلغ مجموع الطاقة المولدة 1100 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 1600 نيوتن / متر .

و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن قدره 2.5 ثانية فقط و تصبل سرعتها القصوى الي 400 كيلومتر / ساعة و يمكن شحن بطارية السيارة من خلال مقبس الشحن السريع الذي توفره الشركة حتى 80% خلال 30 دقيقة فقط .

و من الخارج تأتي سيارة هيسبانو سويزا كارمن بولون بتمصيم خارجي فاخر و جديد كلياً ، تم أستخدام ألياف الكاربون في تصنيع الهيكل الخارجي و السقف مما يقلل من وزن السيارة و يساعدها في تحقيق أداء أفضل .

و تتميز هيسبانو سويزا كارمن بولون بوجود اللون الكاربوني على جميع أجزاء السيارة مع تواجد لمسات باللون النحاسي على الشبك الأمامي و المرايات الجانبية ة مشتت الهواء الخلفي .

و من الداخل تأتي هيسبانو سويزا كارمن بولون بمقصورة أمامية كلاسيكية تضم شاشة مثبتة بشكل طولي بقياس 10 بوصة و شاشة آخرى أمام السائق و مقاعد فاخرة تم كسوتها بجلد الكانتارا و عجلة قيادة متعددة الوظائف و نظام صوتي بست مكبرات صوت و مضخم و قاعد شحن للهواتف المحمولة 


قالت الشركة الأسبانية أن أنتاج كارمن بولو سيقتصر على 5 نسخ فقط و سيبلغ سعرها 2 مليون دولار .

سويزا هيسبانو كارمن بولون معرض جينيف سيارة هيسبانو سويزا سيارة هيسبانو سويزا كارمن بولون

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