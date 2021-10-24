هيسبانو سويزا كارمن بولون .. سيارة كهربائية خارقة من الصانع الأسباني

كشفت الشركة الأسبانية العريقة سويزا هيسبانو بعد غياب طويل عن سيارتها الكهربائية الخارقة كارمن بولون موديل 2021 و ذلك خلال فعاليات معرض جينيف الدولي للسيارت و الذي أقيم عام 2019 .

تأسست شركة هيسبانو سويزا عام 1889 كشركة متخصصة في أنتاج السيارات الكهربائية ثم بعد ذلك أتجهت لتصنيع السيارات ذات المحركات التقليدية و ةخلال الحرب العالمية الأولي قامت بتصنيع محركات الطائرات و المدافع و الأسلحة الحربية بمختلف تخصصاتها .

و تستمد سيارة هيسبانو سويزا كارمن بولون قوتها من زوجين من المحركات الكهربائية يعملون معاً و يبلغ مجموع الطاقة المولدة 1100 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الي 1600 نيوتن / متر .

و تبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن قدره 2.5 ثانية فقط و تصبل سرعتها القصوى الي 400 كيلومتر / ساعة و يمكن شحن بطارية السيارة من خلال مقبس الشحن السريع الذي توفره الشركة حتى 80% خلال 30 دقيقة فقط .

و من الخارج تأتي سيارة هيسبانو سويزا كارمن بولون بتمصيم خارجي فاخر و جديد كلياً ، تم أستخدام ألياف الكاربون في تصنيع الهيكل الخارجي و السقف مما يقلل من وزن السيارة و يساعدها في تحقيق أداء أفضل .

و تتميز هيسبانو سويزا كارمن بولون بوجود اللون الكاربوني على جميع أجزاء السيارة مع تواجد لمسات باللون النحاسي على الشبك الأمامي و المرايات الجانبية ة مشتت الهواء الخلفي .

و من الداخل تأتي هيسبانو سويزا كارمن بولون بمقصورة أمامية كلاسيكية تضم شاشة مثبتة بشكل طولي بقياس 10 بوصة و شاشة آخرى أمام السائق و مقاعد فاخرة تم كسوتها بجلد الكانتارا و عجلة قيادة متعددة الوظائف و نظام صوتي بست مكبرات صوت و مضخم و قاعد شحن للهواتف المحمولة



قالت الشركة الأسبانية أن أنتاج كارمن بولو سيقتصر على 5 نسخ فقط و سيبلغ سعرها 2 مليون دولار .