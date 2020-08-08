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سيارات

بـ طراز كهربائي.. سيارة كارمن تعود من جديد.. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
أعلنت شركة هيسبانو سويزا عن سيارتها الجديدة كارمن والتي سيتم طرحها رسميا نهاية عام 2020 .

وكان من المقرر أن يتم طرحها في معرض جنيف الدولي للسيارات  ، ولكن تم إلغاؤه بسبب تداعيات فيروس كورونا ، والتي تسببت في تأجيل المعرض أكثر من مرة خلال هذه الفترة الاخيرة الامر الذي دعى إلي توقف صناعة السيارات في الصين  ، لذلك قررت الحكومة الصينية إيقاف النشاط في عدد من المصانع العالمية ، خوفا من انتشار العدوى بين العمال .

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وكشفت الشركة الإسبانية لصناعة السيارات الفارهة عن عودتها  لطراز كارمن من جديد ولكن هذه المرة جاءت على الطراز الكهربائي ، وذلك من أجل أن تواكب تطورات البيئة ، والشركات التي قامت بتصنيع السيارات الكهربائية .

كما اوضحت الشركة، أن إصدار السيارات سيتم بشكل محدود من سيارة كارمن يصل عددها إلى 19 نسخة فقط وسيتك بيعها بأسبقية الحجز عن طريق الشركة ، وعلي الرغم ان الشركة لم تفصح عن أي معلومات للسيارة إلا أن هناك تسريبات عن الصورة  الخاصة بها .

ويتوقع الخبراء أن السيارة سيتم تزويدها بمحرك كهربائي خارق من الممكن ان تصل قوته إلى 1005 أحصنة كاملة  ، بقدرة على التسارع من السكون وحتى 62 ميل  في الساعة في غضون 3 ثوان فقط ، وسرعة قصوى تصل إلى 155 ميل في الساعة .

وكانت هيسبانو سويزا  قد أعلنت في 2019 بمعرض جنيف الدولي للسيارات عن سياراتها كارمن بولون ، والتي تحتوي على زوج من المحركات الكهربائية والتي تستمد طاقتها من بطارية ليثيوم – أيون بقوة 80 كيلو واط /ساعة مما يساعد على انتاج 1100 حصان ليساعد ذلك على التسارع من 0-100 كم / س خلال 2.5 ثانية فقط .
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كما يبلغ مدى سير السيارة 400 كم ، وذلك  في المقابل عند الاستعانة بمقابس الشحن السريع التي توفرها الشركة فيمكن شحن السيارة بنسبة 80 % من طاقة المحرك خلال 30 دقيقة فقط  دون جهد او تعب وهذا ما يميز السيارة .

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