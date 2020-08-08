بـ طراز كهربائي.. سيارة كارمن تعود من جديد.. صور

اقرأ أيضا



وكانت هيسبانو سويزا قد أعلنت في 2019 بمعرض جنيف الدولي للسيارات عن سياراتها كارمن بولون ، والتي تحتوي على زوج من المحركات الكهربائية والتي تستمد طاقتها من بطارية ليثيوم – أيون بقوة 80 كيلو واط /ساعة مما يساعد على انتاج 1100 حصان ليساعد ذلك على التسارع من 0-100 كم / س خلال 2.5 ثانية فقط .

اقرأ أيضا

