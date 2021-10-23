وزير الري يكشف حقيقة مشاركة إثيوبيا في مؤتمر القاهرة للمياه.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الرئيس السيسي سيلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه.

وأضاف محمد عبد العاطي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، :"الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سيلقي كلمة أيضا في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه.

وأشار: "إثيوبيا مرحب بها للمشاركة في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه.. ولكن تم دعوتها في الثلاثة مؤتمرات السابقة ولم يجيبوا على الدعوة ولم يعتذروا".

وأوضح: "مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه منفتح للأفكار وللعلم"، لافتا: "مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه منصة تواجه الشائعات والأكاذيب وتنشر المعلومات الصحيحة عما يحدث داخل مصر".

