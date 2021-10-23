عاجل
فيلكس : حسام حسن أفضل من لعبت بجواره ولن أنسى ذكرياتي مع الأهلي فيليكس: موسيماني يستحق الصبر.. وأتمنى تدريب الأهلي يوماً شريف إكرامي: الأهلي له الأولوية في كل شيء بعد انتهاء مسيرتي الكروية.. والقطبان هما الأفضل في افريقيا أخبار التعليم|البحوث الفلكية تكشف أسوأ سيناريوهات تأثير بركان لابالما على مصر.. تفاصيل الكسوف الكلي للشمس.. اختيار 17 باحثا ضمن أفضل علماء العالم نشرة الصحة والمرأة .. أول تعليق من الشيف يسري بعد حادث السير ..وأجمل إطلالات هنادى مهنا تكشف عن إنقاص وزنها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد شكوى المواطنين من غلائه.. رئيس الثروة الداجنة: تراجع سعر طبق البيض 3 جنيهات

أسعار البيض
أسعار البيض

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار البيض انخفضت اليوم 3 جنيهات، مشيراً إلى أن سعر طبق البيض الأسبوع الماضي في المزرعة ترامح بين 46 إلى 48 جنيها، والبيض الأبيض كان بـ46 جنيها، والأحمر بـ48 جنيها.

 

وأَضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أسعار البيض في المناطق الشعبية كانت تتراوح بين 52 إلى 55 جنيه، حيث وصل في بعض المناطق إلى 60 جنيها.

 

ونوه رئيس شعبة الثروة الداجنة بأن أسعار طبق البيض انخفض اليوم، حيث أصبح يتراوح بين 49 إلى 50 جنيها في المحلات، ومن 44 إلى 45 جنيها في المزرعة، مؤكداً أن أقصى سعر يُباع به طبق البيض حالياً في المناطق الشعبية هو 50 جنيها.

 

وتابع عبد العزيز السيد أن هذا الانخفاض يعتمد على كيفية انضباط التسعير من خلال التكلفة الفعلية للمنتج، معقباً: "مينفعش أكون بنتج المنتج بـ 50 جنيه وأبيعه بـ 40 جنيه، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث شُحِّيَة".

 

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أنه يجب على المسئولين تحديد التكلفة الفعلية للمنتج، وبالفعل بتتدخل الدولة لضبط الأسعار في السوق، باعتبار البيض سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنه، مشيراً إلى أنه بعد شكوى المواطنين من ارتفاع أسعاره؛ أصبحت التكلفة الفعلية لطبق البيض اليوم 38 جنيها في المزرعة،: "أهم حاجة السعر في المزرعة بعد كده، والرقابة بتقوم بواجبها في السوق".

 

وكشف عبد العزيز السيد عن سبب غلاء البيض الأحمر عن الأبيض؛ وهو أن إنتاجه يكون أقل، قائلاً: “لو الفرخة اللي بتنتج بيض أبيض خلال الدورة الإنتاجية لها أنتجت 320 بيضة؛ الفرخة اللي بتنتج بيض أحمر وقتها بتنتج 300 بيضة فقط”، مؤكداً أنه لا يوجد فرق في البروتين الحيواني بينهما.

الثروة الداجنة سعر طبق البيض شكوى المواطنين المناطق الشعبية انضباط التسعير التكلفة الفعلية للمنتج

موضوعات متعلقة

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 3 أغسطس

الفراخ بـ 19 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 2-8-2021

أحمد شيخو يكتب: نحو مؤتمر الحوار العربي - الكردي

كيف يقضي الميت أيامه في القبر ؟ حقائق وأسرار عن البرزخ

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 31 يوليو 2021

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 29 يوليو 2021

اختيار رئيس حزب الوفد سفيرًا لـ حياة كريمة .. أبو شقة: سندعم المبادرة ماديًا ومعنويًا في كل المحافظات..وكاظم فاضل يقترح تشكيل لجنة للتعريف بها

أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الثلاثاء 27-7-2021

ترشيحاتنا

شريف إكرامي: نجحت في كسر رقم عصام الحضري

ثروة طائلة ومليارات الدولارات .. ايلون ماسك يربح الكثير من تسلا

مليون دولار سنويا.. نجم الفريق يقترب من تجديد عقده مع الزمالك.. فيديو

مهلة أخيرة لـ أشرف بن شرقي من الزمالك.. اعرف السبب

أخبار الرياضة .. موعد عودة الشناوي .. الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من أبطال إفريقيا

بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 6 أيام قادمة

غالية ويسري.. تصادم سيارتي شيفين داخل الإنتاج الإعلامي.. صور

أكلة بلدي ومطبخ الحياة.. تفاصيل تصادم سيارتي الست غالية والشيف يسري

أحمد موسى: محمد عبدالعاطي رفض منصب وزير الري بعد 2011 ووافق في عهد السيسي|فيديو

عبدالحفيظ يكشف تفاصيل حالة وليد سليمان بعد إصابته في مباراة الحرس الوطني

تحذيرات من وصول غازات سامة إلى مصر خلال ساعات.. اعرف السبب

رسالة قوية من الرئيس السيسي لوزير الري عن ملف المياه.. فيديو

ارتبط بـ 5000 امرأة.. حقن ملك إسبانيا السابق بهرمونات أنثوية بسبب علاقاته الجنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلازل وبراكين متى يظهر التنين؟!.. سخرية من وصول "غازات لابالما" لسواحل مصر

كاميرا صدى البلد تتجول في معرض "حصاد" للفنان سامي البلشي

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

فيديو

المومياء الملعونة..7 أشخاص يفقدون حياتهم بعد العثور على جثة عمرها 5300 عام

شاهد.. فان ديزل يحتفل بزفاف ابنة صديق عمره الراحل بول ووكر

أمطار ماء النار لـ بركان لابالما .. هل يؤثر على سواحل مصر؟

محمد عبده : فرحت برؤيا موتى وبكيت بشدة فى تكفينى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ