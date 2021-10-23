بعد شكوى المواطنين من غلائه.. رئيس الثروة الداجنة: تراجع سعر طبق البيض 3 جنيهات

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن أسعار البيض انخفضت اليوم 3 جنيهات، مشيراً إلى أن سعر طبق البيض الأسبوع الماضي في المزرعة ترامح بين 46 إلى 48 جنيها، والبيض الأبيض كان بـ46 جنيها، والأحمر بـ48 جنيها.

وأَضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أسعار البيض في المناطق الشعبية كانت تتراوح بين 52 إلى 55 جنيه، حيث وصل في بعض المناطق إلى 60 جنيها.

ونوه رئيس شعبة الثروة الداجنة بأن أسعار طبق البيض انخفض اليوم، حيث أصبح يتراوح بين 49 إلى 50 جنيها في المحلات، ومن 44 إلى 45 جنيها في المزرعة، مؤكداً أن أقصى سعر يُباع به طبق البيض حالياً في المناطق الشعبية هو 50 جنيها.

وتابع عبد العزيز السيد أن هذا الانخفاض يعتمد على كيفية انضباط التسعير من خلال التكلفة الفعلية للمنتج، معقباً: "مينفعش أكون بنتج المنتج بـ 50 جنيه وأبيعه بـ 40 جنيه، لأن ذلك يؤدي إلى حدوث شُحِّيَة".

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة إلى أنه يجب على المسئولين تحديد التكلفة الفعلية للمنتج، وبالفعل بتتدخل الدولة لضبط الأسعار في السوق، باعتبار البيض سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنه، مشيراً إلى أنه بعد شكوى المواطنين من ارتفاع أسعاره؛ أصبحت التكلفة الفعلية لطبق البيض اليوم 38 جنيها في المزرعة،: "أهم حاجة السعر في المزرعة بعد كده، والرقابة بتقوم بواجبها في السوق".

وكشف عبد العزيز السيد عن سبب غلاء البيض الأحمر عن الأبيض؛ وهو أن إنتاجه يكون أقل، قائلاً: “لو الفرخة اللي بتنتج بيض أبيض خلال الدورة الإنتاجية لها أنتجت 320 بيضة؛ الفرخة اللي بتنتج بيض أحمر وقتها بتنتج 300 بيضة فقط”، مؤكداً أنه لا يوجد فرق في البروتين الحيواني بينهما.