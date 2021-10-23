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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لفتة طيبة من آجاي تجاه النادي الأهلي .. اعرف السبب

آجاى
آجاى

كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن حضور جونيور أجاي لاعب فريق الأهلي لمباراة الحرس الوطني بطل النيجر بدوري أبطال أفريقيا.


وأكد كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" أن موقف أجاي لدعم الفريق ومساندته جاء رغم الأزمة بينه وبين إدارة الأهلي ووضعه على قائمة الانتظار

حسم النادي الأهلي التأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب التغلب على الحرس الوطني بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على استاد الأهلي- السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 .

ففي الدقيقة 9 أحرز محمد شريف هدف تقدم النادي الأهلي عقب جملة منظمة بمجموعة من التمريرات القصيرة على الجبهة اليمنى؛ استغلها واخترق منطقة الجزاء بتسديدة قوية لتسكن الشباك.

 

وفي الدقيقة الـ 17 أحرز محمد مجدي قفشة الهدف الثاني من خلال هجمة منظمة للاعبي الأهلي من الجبهة اليسرى بمجموعة من التمريرات المتتالية ليتمكن محمود كهربا من صنع عرضية داخل منطقة الجزاء ليقبلها محمد مجدي أفشة المتمركز دون أي رقابة دفاعية في مواجهة المرمى ليضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك.

 

وفي الدقيقة 35 قلص فريق الحرس الوطني  الفارق أمام الأهلي لتصبح هدفين لهدف عقب انطلاقة على الجبهة اليمنى من جبريل ديوري أنهاه بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها إنسا إيسوفو بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

وشهدت الدقيقة 39 تنفيذ ركلة حرة مباشرة للنادي الأهلي عن طريق علي معلول لعبها عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ويستقبلها وليد سليمان برأسية خادعة لتصدى لها الحارس  وتعود مجددا لمحمد شريف ويسددها مباشرة وي تصدى لها الحارس مجددا لترتد من جديد لمحمود كهربا الذي سدد كرة قوية ارتدت من العارضة العلوية للمرمى.

وأحرز محمد مجدي قفشة، الهدف الثالث في الدقيقة 57 من خلال مراوغة دفاع الحرس الوطني وتسديد كرة قوية أقصي يسار حارس المرمى لتسكن الشباك ويعلن تقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما أحرز حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 66 ، حيث بدأ بانطلاقة سريعة على الجبهة اليسرى من محمود كهربا ليصنع عرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه حسين الشحات المتمركز في مواجهة المرمى دون أي رقابة دفاعية والذي قام بمراوغة حارس المرمى وتسكن  الشباك.

فيما أحرز محمود كهربا الهدف الخامس في الدقيقة 69 من خلال تسديدة قوية من  داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

واختتم حمدي فتحي المباراة بإحراز الهدف السادس في شباك الحرس الوطني لينهي المباراة لصالح المارد الأحمر 6-1

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