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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ساهم فى ٧٠ هدفا.. أرقام فى مسيرة النسر النيجيري جونيور اجاي مع النادي الأهلي

أجايي
أجايي

نجح النادي الأهلي صيف عام ٢٠١٦ في الحصول على خدمات اللاعب جونيور أجاي مهاجم الصفاقسي التونسي ومنتخب نيجيريا الأولمبي.


وفى خلال الميركاتو الصيفي بالدوري المصري تم وضع اللاعب النيجيري جونيور اجاي في قائمة الانتظار.

 

صدى البلد يستعرض مسيرة النسر النيجيري جونيور اجاي مع النادي الاهلى.

 

اتسمت مسيرة النيجيرى جونيور اجاي بأنها ناجحة لواحد من اهم المحترفين الافارقة اللى لعبوا في صفوف النادى الأهلى منذ نشأته.

 

اسهاماته لا تختلف عن من سبقوه من لاعبين مثل احمد فيليكس و جلبيرتو وامادو فلافيو و غيرهم.

 

ارقام اللاعب النيجيري جونيور اجاي تدل على تأثيره بصفوف القلعة الحمراء فقد اشترك مع الاهلى في 166 مباراة في كل البطولات خلال 5 مواسم منذ التعاقد معه قادما من نادى الصفاقسي التونسي.

 

سجل النيجيرى جونيور اجاي خلال مسيرته بقميص النادى الأهلى 42 هدفا وصنع 28 اى انه ساهم في 70 هدفا.

امتاز اللاعب النيجيري جونيور اجاي بانه لاعب تكتيكي ولعب مع جميع المدربين الذين مروا خلال السنوات الخمس مدة تعاقده وتم استخدامه في اكثر من مركز ونجح في كل المراكز سواء كمهاجم او كصانع العاب او كجناح، ونجح فى صنع ثنائيه مع التونسي على معلول.

اللاعب النيجيري جونيور اجايى توج مع الاهلى ب4 بطولات للدورى الممتاز و 2 كاس مصر و 2 سوبر محلى و 2 دورى ابطال افريقيا و 1 سوبر افريقى و برونزية مونديال الأندية.

وأسهم النيجيري جونيور اجاي فى اهداف كثيرة المارد الأحمر وله بصمات مهمة مثل ثنائيتة التي أحرزها في مرمى الزمالك في مباراة السوبر عام 2019، وتسجيله هدفين في مرمى الزمالك أيضا في مباراتى دورى 2016/17، و هدفه في الترجى التونسي في رادس عام 2017.

وقدم النيجيري جونيور اجاي اداءا رائعا في مباريات كثيرة منها لقاء النجم الساحلى التونيي في 2017 و الوداد البيضاوي المغربي في 2020.

الدوري المصري الأهلى كأس مصر جونيور أجاي النادي الأهلي المحترفين

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