بشري سارة لـ جماهير الزمالك بشأن إيقاف شيكابالا

قال أيمن سيد، رئيس لجنة صياغة لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، إنه تم إلغاء عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا؛ بسبب عدم خضوعه للتحقيق.

وأضاف أيمن في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن قرارات مركز التسوية، واجبة النفاذ، وأنه في حال امتناع اتحاد الكرة عن تنفيذ القرار؛ من حق الزمالك اللجوء لمحكمة الكأس.

وسبق أن أعلمن اتحاد الكرة، إيقاف شيكابالا، لمدة 8 مباريات، وتغريمه 500 ألف جنيه علي خلفية دخوله في مشادة كلامية مع أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بعد إفساد احتفال الزمالك بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.

ورفض الزمالك وشيكابالا ، العقوبة وهددا باللجوء للفيفا، مع بدء الإجراءات التصعيدية من مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية، الذي قرر إيقاف العقوبة.