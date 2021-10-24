في عيد ميلاد نبيل عيسى.. يعشق الزراعة وبداية انطلاقته مع هنيدي في يانا يا خالتي

يحل اليوم الاحد، عيد ميلاد الفنان نبيل عيسى الذي بدأ مشواره الفني من خلال مشاركته في فيلم "يانا يا خالتي"، ويعد هذا الفيلم نقطة تحول في حياته، حيث شارك بعدها في العديد من الأعمال .

وكان نبيل عيسى قد كشف فى لقاء سابق أنه يعشق الزراعة ويعتبرها مثل أولاده ، كما أنه يعرف أنواع كثيرة منه ، وقال أنه عندما كان يعيش وحيدا ، قام بإحضار زرعة لحين ما كبرت وبعدها قام بالاهتمام والتطرق لهذا الامر الا ان أصبح يمتلك محمية أطلق عليها وادي بلبل

وقدم بطولته السينمائية الأولى من خلال "نص جوازة"، دور"خالد"، صاحب أحد المطاعم في منطقة المعادي، والمتزوج من "عالية" التي تجسد دورها الفنانة اللبنانية مريم.

شارك نبيل عيسى فى الأغنية المصوره 3 دقات والتى عرضت في مهرجان الجونة السينمائى ، خاصة بأن هناك علاقة قديمة تربطه بالفنان أبو ما جعله يوافق بالإشتراك في الأغنيه.

أبرز أعماله :

من أهم اعماله في السينما فيلم أنا مش معاهم، عمليات خاصة، زي النهاردة، بدون رقابة)، وفي المسلسلات (عايزة أتجوز، ريش نعام، المواطن إكس، العملية مسي، سرايا عابدين).